Губернатор ХМАО подписала документ о выплатах пострадавшим во время взрыва газа в жилом доме

06 декабря 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

Согласно постановлению семьи погибших и пострадавших получат материальную помощь Фото: Алексей Андронов © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала постановление, согласно которому семьям погибших и пострадавших из-за взрыва газа в жилом доме Нижневартовске выплатят материальную помощь. Об этом сообщили в окружном правительстве. «Департаменту социального развития Югры поручено выплатить единовременную материальную помощь семьям: погибших — в размере 1 млн рублей на каждого погибшего; пострадавших, получивших тяжелые травмы — 500 тысяч рублей на каждого пострадавшего», — говорится в telegram-канале «Югра». Людям, которые получили травмы средней тяжести, выплатят по 300 тысяч рублей, а гражданам с легкими повреждениями — 100 тысяч рублей на каждого пострадавшего. При этом власти поручили оказать медицинскую помощь, а также социальную и психологическую реабилитацию пострадавшим и их семьям. Взрыв газа в пятиэтажном доме на улице Мира произошел вечером 4 декабря. Спасатели продолжают разбирать завалы, по предварительным данным, на это уйдет три дня. По мнению следователей, взрыв произошел, когда местный житель пытался установить на газовый баллон горелку.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала постановление, согласно которому семьям погибших и пострадавших из-за взрыва газа в жилом доме Нижневартовске выплатят материальную помощь. Об этом сообщили в окружном правительстве. «Департаменту социального развития Югры поручено выплатить единовременную материальную помощь семьям: погибших — в размере 1 млн рублей на каждого погибшего; пострадавших, получивших тяжелые травмы — 500 тысяч рублей на каждого пострадавшего», — говорится в telegram-канале «Югра». Людям, которые получили травмы средней тяжести, выплатят по 300 тысяч рублей, а гражданам с легкими повреждениями — 100 тысяч рублей на каждого пострадавшего. При этом власти поручили оказать медицинскую помощь, а также социальную и психологическую реабилитацию пострадавшим и их семьям. Взрыв газа в пятиэтажном доме на улице Мира произошел вечером 4 декабря. Спасатели продолжают разбирать завалы, по предварительным данным, на это уйдет три дня. По мнению следователей, взрыв произошел, когда местный житель пытался установить на газовый баллон горелку.