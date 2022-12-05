Губернатор ХМАО подписала документ о выплатах пострадавшим во время взрыва газа в жилом доме

Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала постановление, согласно которому семьям погибших и пострадавших из-за взрыва газа в жилом доме Нижневартовске выплатят материальную помощь. Об этом сообщили в окружном правительстве.
«Департаменту социального развития Югры поручено выплатить единовременную материальную помощь семьям: погибших — в размере 1 млн рублей на каждого погибшего; пострадавших, получивших тяжелые травмы — 500 тысяч рублей на каждого пострадавшего», — говорится в telegram-канале «Югра».
Людям, которые получили травмы средней тяжести, выплатят по 300 тысяч рублей, а гражданам с легкими повреждениями — 100 тысяч рублей на каждого пострадавшего. При этом власти поручили оказать медицинскую помощь, а также социальную и психологическую реабилитацию пострадавшим и их семьям.
Взрыв газа в пятиэтажном доме на улице Мира произошел вечером 4 декабря. Спасатели продолжают разбирать завалы, по предварительным данным, на это уйдет три дня. По мнению следователей, взрыв произошел, когда местный житель пытался установить на газовый баллон горелку.
Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/HantyMoney