05 декабря 2022

Губернатор ХМАО подписала документ о выплатах пострадавшим во время взрыва газа в жилом доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая встреча губернатора ХМАО Натальи Комаровой со спортсменами города. Сургут, портрет, комарова наталья
Согласно постановлению семьи погибших и пострадавших получат материальную помощь Фото:
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В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала постановление, согласно которому семьям погибших и пострадавших из-за взрыва газа в жилом доме Нижневартовске выплатят материальную помощь. Об этом сообщили в окружном правительстве.

«Департаменту социального развития Югры поручено выплатить единовременную материальную помощь семьям: погибших — в размере 1 млн рублей на каждого погибшего; пострадавших, получивших тяжелые травмы — 500 тысяч рублей на каждого пострадавшего», — говорится в telegram-канале «Югра».

Людям, которые получили травмы средней тяжести, выплатят по 300 тысяч рублей, а гражданам с легкими повреждениями — 100 тысяч рублей на каждого пострадавшего. При этом власти поручили оказать медицинскую помощь, а также социальную и психологическую реабилитацию пострадавшим и их семьям.

Взрыв газа в пятиэтажном доме на улице Мира произошел вечером 4 декабря. Спасатели продолжают разбирать завалы, по предварительным данным, на это уйдет три дня. По мнению следователей, взрыв произошел, когда местный житель пытался установить на газовый баллон горелку.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала постановление, согласно которому семьям погибших и пострадавших из-за взрыва газа в жилом доме Нижневартовске выплатят материальную помощь. Об этом сообщили в окружном правительстве. «Департаменту социального развития Югры поручено выплатить единовременную материальную помощь семьям: погибших — в размере 1 млн рублей на каждого погибшего; пострадавших, получивших тяжелые травмы — 500 тысяч рублей на каждого пострадавшего», — говорится в telegram-канале «Югра». Людям, которые получили травмы средней тяжести, выплатят по 300 тысяч рублей, а гражданам с легкими повреждениями — 100 тысяч рублей на каждого пострадавшего. При этом власти поручили оказать медицинскую помощь, а также социальную и психологическую реабилитацию пострадавшим и их семьям. Взрыв газа в пятиэтажном доме на улице Мира произошел вечером 4 декабря. Спасатели продолжают разбирать завалы, по предварительным данным, на это уйдет три дня. По мнению следователей, взрыв произошел, когда местный житель пытался установить на газовый баллон горелку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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