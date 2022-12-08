08 декабря 2022

Под Челябинском нашли тело сотрудницы районной администрации, в убийстве подозревают бывшего мужа

© Служба новостей «URA.RU»
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Бывший муж сотрудницы находится в изоляторе временного содержания Фото:

В Сосновском районе Челябинской области нашли тело сотрудницы райадминистрации, которая числилась пропавшей без вести. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, в убийстве подозревают бывшего мужа женщины. Он находится в изоляторе временного содержания (ИВС).

«Тело женщины нашли в лесу. Судмедэксперты установили, что смерть произошла от асфиксии, на шее имелись следы удушья. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщил источник.

По данным URA.RU, бывшего мужа сотрудницы задержали спустя пару дней после сообщения о ее пропажи. Из квартиры мужчины изъяли волосы погибшей, посуду, постельное белье и кабель, которым он, вероятно, задушил бывшую супругу. Его проверили по всем отчетам и базам и отправили в ИВС.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок корреспондента не ответили.

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В Сосновском районе Челябинской области нашли тело сотрудницы райадминистрации, которая числилась пропавшей без вести. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, в убийстве подозревают бывшего мужа женщины. Он находится в изоляторе временного содержания (ИВС). «Тело женщины нашли в лесу. Судмедэксперты установили, что смерть произошла от асфиксии, на шее имелись следы удушья. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщил источник. По данным URA.RU, бывшего мужа сотрудницы задержали спустя пару дней после сообщения о ее пропажи. Из квартиры мужчины изъяли волосы погибшей, посуду, постельное белье и кабель, которым он, вероятно, задушил бывшую супругу. Его проверили по всем отчетам и базам и отправили в ИВС. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок корреспондента не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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