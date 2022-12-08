Под Челябинском нашли тело сотрудницы районной администрации, в убийстве подозревают бывшего мужа

Бывший муж сотрудницы находится в изоляторе временного содержания Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Сосновском районе Челябинской области нашли тело сотрудницы райадминистрации, которая числилась пропавшей без вести. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, в убийстве подозревают бывшего мужа женщины. Он находится в изоляторе временного содержания (ИВС).

«Тело женщины нашли в лесу. Судмедэксперты установили, что смерть произошла от асфиксии, на шее имелись следы удушья. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщил источник.

По данным URA.RU, бывшего мужа сотрудницы задержали спустя пару дней после сообщения о ее пропажи. Из квартиры мужчины изъяли волосы погибшей, посуду, постельное белье и кабель, которым он, вероятно, задушил бывшую супругу. Его проверили по всем отчетам и базам и отправили в ИВС.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок корреспондента не ответили.