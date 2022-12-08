Из здания эвакуировали посетителей и персонал Фото: Анна Майорова © URA.RU

В городе Чайковский Пермского края из-за возгорания в одноименном бизнес-центре эвакуировали посетителей и персонал. О случившемся сообщают пользователи соцсети «ВКонтакте». В паблике «Подслушано Чайковский» они разместили фото дымящегося здания.

«Произошло небольшое возгорание в кафе „Гриль Хаус“ в БЦ „Чайковский“. Пожарные эвакуировали посетителей и сотрудников. Возгорание небольшое, ничего серьезного. Никто не пострадал», — сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Получить оперативный комментарий в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю агентству не удалось, направлен запрос.

Ранее в Перми пришлось эвакуировать посетителей краевой стоматологической поликлиники. Причиной эвакуации послужило возгорание сушилки для рук. В результате произошедшего никто не пострадал.

К месту вызова прибыли пожарно-спасательные службы Фото: читатель URA.RU