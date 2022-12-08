08 декабря 2022

В пермском бизнес-центре эвакуировали посетителей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Из здания эвакуировали посетителей и персонал Фото:

В городе Чайковский Пермского края из-за возгорания в одноименном бизнес-центре эвакуировали посетителей и персонал. О случившемся сообщают пользователи соцсети «ВКонтакте». В паблике «Подслушано Чайковский» они разместили фото дымящегося здания.

«Произошло небольшое возгорание в кафе „Гриль Хаус“ в БЦ „Чайковский“. Пожарные эвакуировали посетителей и сотрудников. Возгорание небольшое, ничего серьезного. Никто не пострадал», — сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Получить оперативный комментарий в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю агентству не удалось, направлен запрос.

Ранее в Перми пришлось эвакуировать посетителей краевой стоматологической поликлиники. Причиной эвакуации послужило возгорание сушилки для рук. В результате произошедшего никто не пострадал.

К месту вызова прибыли пожарно-спасательные службы
Фото:

Судя по фото очевидцев, возгорание произошло на верхних этажах бизнес-центра
Фото:

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В городе Чайковский Пермского края из-за возгорания в одноименном бизнес-центре эвакуировали посетителей и персонал. О случившемся сообщают пользователи соцсети «ВКонтакте». В паблике «Подслушано Чайковский» они разместили фото дымящегося здания. «Произошло небольшое возгорание в кафе „Гриль Хаус“ в БЦ „Чайковский“. Пожарные эвакуировали посетителей и сотрудников. Возгорание небольшое, ничего серьезного. Никто не пострадал», — сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Получить оперативный комментарий в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю агентству не удалось, направлен запрос. Ранее в Перми пришлось эвакуировать посетителей краевой стоматологической поликлиники. Причиной эвакуации послужило возгорание сушилки для рук. В результате произошедшего никто не пострадал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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