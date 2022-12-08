Тюменские власти готовят новую льготу для семей участников спецоперации

Родным участников спецоперации хотят дать льготу, но на определенных условиях Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Близкие родственники военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, а также мобилизованных тюменцев смогут без очереди получать путевки в реабилитационные центры области. Такую льготу для тюменцев хотят утвердить в правительстве, изменения в законодательство в настоящее время проходят экспертизу.

«Внести изменения в постановление правительства Тюменской области. Дать право на первоочередное получение путевок в реабилитационные центры региона гражданам, являющимся членами семей военнослужащих, лиц, проходящих (проходивших) службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальное звание полиции, граждан, добровольно принимающих (принимавших) участие в спецоперации», — говорится в проекте властей региона.

Такую же помощь получат родные тех, кто был призван на службу по мобилизации. Однако, чтобы стать первоочередниками вышеназванным жителям области будет нужно попадать под одну из льготных групп. Это взрослые инвалиды по зрению или имеющие хронические заболевания в этой области, дети-инвалиды, либо несовершеннолетние с болезнями, приводящими к инвалидности.

Ранее URA.RU писало, что тюменские власти дадут льготы сотрудникам ФСБ и некоторым другим силовикам. Они получат право на бесплатные лекарства за защиту границ РФ от вторжения, а также за полученные на военной службе увечья.