В центре челябинского города затопило улицу

Аварию планируют устранить до конца дня (фото из архива) Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

В Копейске (Челябинская область) прорвало трубопровод в центре города на улице Гольца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Ночью, 9 ноября, произошел порыв на трубопроводе водоснабжения на улице Гольца. Мэрия обеспокоена произошедшим. В настоящее время силы водоканала брошены на устранение аварии», — уточнила начальник пресс-службы Наталья Чабан.

Ремонт планируют завершить до конца дня. После устранения порыва с дороги уберут воду и образовавшуюся наледь. Подвоз воды горожанам можно заказать в МУП «КСВВ» по телефону +7 (35139) 439-00.