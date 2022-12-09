В центре челябинского города затопило улицу

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Ливень. Челябинск., потоп
Аварию планируют устранить до конца дня (фото из архива) Фото:

В Копейске (Челябинская область) прорвало трубопровод в центре города на улице Гольца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Ночью, 9 ноября, произошел порыв на трубопроводе водоснабжения на улице Гольца. Мэрия обеспокоена произошедшим. В настоящее время силы водоканала брошены на устранение аварии», — уточнила начальник пресс-службы Наталья Чабан.

Ремонт планируют завершить до конца дня. После устранения порыва с дороги уберут воду и образовавшуюся наледь. Подвоз воды горожанам можно заказать в МУП «КСВВ» по телефону +7 (35139) 439-00.

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В Копейске (Челябинская область) прорвало трубопровод в центре города на улице Гольца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Ночью, 9 ноября, произошел порыв на трубопроводе водоснабжения на улице Гольца. Мэрия обеспокоена произошедшим. В настоящее время силы водоканала брошены на устранение аварии», — уточнила начальник пресс-службы Наталья Чабан. Ремонт планируют завершить до конца дня. После устранения порыва с дороги уберут воду и образовавшуюся наледь. Подвоз воды горожанам можно заказать в МУП «КСВВ» по телефону +7 (35139) 439-00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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