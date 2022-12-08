Губернатор Комарова наградила жителей ХМАО ко Дню округа

09 декабря 2022 в 20:21 Размер текста - 17 +

Губернатор поздравила жителей с Днем рождения региона Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова наградила жителей региона ко Дню рождения автономного округа. Торжественная церемония состоялась в Ханты-Мансийске. «По доброй традиции в этот день мы чествуем тех, кто на эту дату, на этот час из югорчан добился признания, добился особого уважения и лучше всех выполнял ту или иную работу. Среди награждаемых представители самых разных отраслей экономики, социальной сферы», — сказала во время выступления губернатор. Трансляция церемонии доступна в аккаунте Натальи Комаровой «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев наградил жителей региона ко Дню рождения округа в Ханты-Мансийске. Он также обратился к югорчанам с поздравлениями. Вместе с губернаторами «тюменской матрешки» Якушев посетил Салехард. Там чиновники открыли памятник экс-спикеру Тюменской областной думы Сергею Корепанову.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова наградила жителей региона ко Дню рождения автономного округа. Торжественная церемония состоялась в Ханты-Мансийске. «По доброй традиции в этот день мы чествуем тех, кто на эту дату, на этот час из югорчан добился признания, добился особого уважения и лучше всех выполнял ту или иную работу. Среди награждаемых представители самых разных отраслей экономики, социальной сферы», — сказала во время выступления губернатор. Трансляция церемонии доступна в аккаунте Натальи Комаровой «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев наградил жителей региона ко Дню рождения округа в Ханты-Мансийске. Он также обратился к югорчанам с поздравлениями. Вместе с губернаторами «тюменской матрешки» Якушев посетил Салехард. Там чиновники открыли памятник экс-спикеру Тюменской областной думы Сергею Корепанову.