08 декабря 2022

Губернатор Комарова наградила жителей ХМАО ко Дню округа

© Служба новостей «URA.RU»
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XIX съезд всероссийской политической партии
Губернатор поздравила жителей с Днем рождения региона Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова наградила жителей региона ко Дню рождения автономного округа. Торжественная церемония состоялась в Ханты-Мансийске.

«По доброй традиции в этот день мы чествуем тех, кто на эту дату, на этот час из югорчан добился признания, добился особого уважения и лучше всех выполнял ту или иную работу. Среди награждаемых представители самых разных отраслей экономики, социальной сферы», — сказала во время выступления губернатор. Трансляция церемонии доступна в аккаунте Натальи Комаровой «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев наградил жителей региона ко Дню рождения округа в Ханты-Мансийске. Он также обратился к югорчанам с поздравлениями.

Вместе с губернаторами «тюменской матрешки» Якушев посетил Салехард. Там чиновники открыли памятник экс-спикеру Тюменской областной думы Сергею Корепанову.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова наградила жителей региона ко Дню рождения автономного округа. Торжественная церемония состоялась в Ханты-Мансийске. «По доброй традиции в этот день мы чествуем тех, кто на эту дату, на этот час из югорчан добился признания, добился особого уважения и лучше всех выполнял ту или иную работу. Среди награждаемых представители самых разных отраслей экономики, социальной сферы», — сказала во время выступления губернатор. Трансляция церемонии доступна в аккаунте Натальи Комаровой «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев наградил жителей региона ко Дню рождения округа в Ханты-Мансийске. Он также обратился к югорчанам с поздравлениями. Вместе с губернаторами «тюменской матрешки» Якушев посетил Салехард. Там чиновники открыли памятник экс-спикеру Тюменской областной думы Сергею Корепанову.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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