08 декабря 2022

Полпред Якушев наградил жителей ХМАО ко Дню округа

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Полпреда УрФО Владимира Якушева в офис СКБ-Контур. Екатеринбург, якушев владимир, полпред, полпред урфо
Владимир Якушев обратился с поздравлениями ко Дню округа и наградил югорчан Фото:

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев наградил жителей региона ко Дню рождения округа в Ханты-Мансийске. Он также обратился к югорчанам с поздравлениями, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«9 декабря в нашей стране отмечают День героев Отечества и буквально завтра Ханты-Мансийский автономный округ-Югра будет праздновать День своего образования. Объединяют эти два события, конечно, люди. Смелые, решительные, способные на подвиг, во имя любви к своей Родине, к своей земле. Люди наделенные невероятной душевной силой и благородством. Сегодня они здесь среди нас. Это нефтяники и энергетики, ученые, врачи, спортсмены, работники культуры и авиации, все те, кто посвятил свою жизнь работе на благо родного региона и Отечества», — сказал во время приветственной речи Якушев.

Ранее URA.RU рассказывало, что полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев вместе с губернатором ХМАО Натальей Комаровой возложили цветы к Вечному огню в Ханты-Мансийске в память о героях Отечества. После Ханты-Мансийска Уральский полпред должен отправиться в Салехард.

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Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев наградил жителей региона ко Дню рождения округа в Ханты-Мансийске. Он также обратился к югорчанам с поздравлениями, передает корреспондент URA.RU с места событий. «9 декабря в нашей стране отмечают День героев Отечества и буквально завтра Ханты-Мансийский автономный округ-Югра будет праздновать День своего образования. Объединяют эти два события, конечно, люди. Смелые, решительные, способные на подвиг, во имя любви к своей Родине, к своей земле. Люди наделенные невероятной душевной силой и благородством. Сегодня они здесь среди нас. Это нефтяники и энергетики, ученые, врачи, спортсмены, работники культуры и авиации, все те, кто посвятил свою жизнь работе на благо родного региона и Отечества», — сказал во время приветственной речи Якушев. Ранее URA.RU рассказывало, что полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев вместе с губернатором ХМАО Натальей Комаровой возложили цветы к Вечному огню в Ханты-Мансийске в память о героях Отечества. После Ханты-Мансийска Уральский полпред должен отправиться в Салехард.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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