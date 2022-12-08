Полпред Якушев наградил жителей ХМАО ко Дню округа

09 декабря 2022 в 12:09 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев обратился с поздравлениями ко Дню округа и наградил югорчан Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев наградил жителей региона ко Дню рождения округа в Ханты-Мансийске. Он также обратился к югорчанам с поздравлениями, передает корреспондент URA.RU с места событий. «9 декабря в нашей стране отмечают День героев Отечества и буквально завтра Ханты-Мансийский автономный округ-Югра будет праздновать День своего образования. Объединяют эти два события, конечно, люди. Смелые, решительные, способные на подвиг, во имя любви к своей Родине, к своей земле. Люди наделенные невероятной душевной силой и благородством. Сегодня они здесь среди нас. Это нефтяники и энергетики, ученые, врачи, спортсмены, работники культуры и авиации, все те, кто посвятил свою жизнь работе на благо родного региона и Отечества», — сказал во время приветственной речи Якушев. Ранее URA.RU рассказывало, что полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев вместе с губернатором ХМАО Натальей Комаровой возложили цветы к Вечному огню в Ханты-Мансийске в память о героях Отечества. После Ханты-Мансийска Уральский полпред должен отправиться в Салехард.

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев наградил жителей региона ко Дню рождения округа в Ханты-Мансийске. Он также обратился к югорчанам с поздравлениями, передает корреспондент URA.RU с места событий. «9 декабря в нашей стране отмечают День героев Отечества и буквально завтра Ханты-Мансийский автономный округ-Югра будет праздновать День своего образования. Объединяют эти два события, конечно, люди. Смелые, решительные, способные на подвиг, во имя любви к своей Родине, к своей земле. Люди наделенные невероятной душевной силой и благородством. Сегодня они здесь среди нас. Это нефтяники и энергетики, ученые, врачи, спортсмены, работники культуры и авиации, все те, кто посвятил свою жизнь работе на благо родного региона и Отечества», — сказал во время приветственной речи Якушев. Ранее URA.RU рассказывало, что полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев вместе с губернатором ХМАО Натальей Комаровой возложили цветы к Вечному огню в Ханты-Мансийске в память о героях Отечества. После Ханты-Мансийска Уральский полпред должен отправиться в Салехард.