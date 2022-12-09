Губернатор Артюхов: в ЯНАО больше не будут капитально ремонтировать соцобъекты

Дмитрий Артюхов пояснил, что проще построить новые здания, чем капитально отремонтировать старые Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ЯНАО власти приняли решение не проводить капитальный ремонт старых зданий социальных объектов. Об этом сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время прямого эфира с главными редакторами ямальских СМИ и жителями. Трансляция ведется на странице главы региона в соцсети «ВКонтакте».

«Мы больше не будем „капиталить“ старые социальные объекты — вроде школ, поликлиник. Никогда не получается это делать вовремя, каждый раз выясняется, что нужно делать в два раза больше работ. Мы договорились, что, когда нужен объект, начинаем строить новый», — рассказал губернатор.

Так глава округа ответил на вопрос о поликлинике в поселке Уренгой Пуровского района, ремонт которой начался после прошлогодней прямой линии. Артюхов добавил, что подобных историй много на Ямале, старые здания таят скрытые проблемы.

Ранее губернатор анонсировал строительство шести поликлиник в муниципалитетах ЯНАО. Их возведут в Ноябрьске, Коротчаево, Тазовском, Тарко-Сале, Губкинском, Муравленко.