09 декабря 2022

Губернатор Артюхов: в ЯНАО больше не будут капитально ремонтировать соцобъекты

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов пояснил, что проще построить новые здания, чем капитально отремонтировать старые Фото:

В ЯНАО власти приняли решение не проводить капитальный ремонт старых зданий социальных объектов. Об этом сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время прямого эфира с главными редакторами ямальских СМИ и жителями. Трансляция ведется на странице главы региона в соцсети «ВКонтакте».

«Мы больше не будем „капиталить“ старые социальные объекты — вроде школ, поликлиник. Никогда не получается это делать вовремя, каждый раз выясняется, что нужно делать в два раза больше работ. Мы договорились, что, когда нужен объект, начинаем строить новый», — рассказал губернатор.

Так глава округа ответил на вопрос о поликлинике в поселке Уренгой Пуровского района, ремонт которой начался после прошлогодней прямой линии. Артюхов добавил, что подобных историй много на Ямале, старые здания таят скрытые проблемы.

Ранее губернатор анонсировал строительство шести поликлиник в муниципалитетах ЯНАО. Их возведут в Ноябрьске, Коротчаево, Тазовском, Тарко-Сале, Губкинском, Муравленко.

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В ЯНАО власти приняли решение не проводить капитальный ремонт старых зданий социальных объектов. Об этом сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время прямого эфира с главными редакторами ямальских СМИ и жителями. Трансляция ведется на странице главы региона в соцсети «ВКонтакте». «Мы больше не будем „капиталить“ старые социальные объекты — вроде школ, поликлиник. Никогда не получается это делать вовремя, каждый раз выясняется, что нужно делать в два раза больше работ. Мы договорились, что, когда нужен объект, начинаем строить новый», — рассказал губернатор. Так глава округа ответил на вопрос о поликлинике в поселке Уренгой Пуровского района, ремонт которой начался после прошлогодней прямой линии. Артюхов добавил, что подобных историй много на Ямале, старые здания таят скрытые проблемы. Ранее губернатор анонсировал строительство шести поликлиник в муниципалитетах ЯНАО. Их возведут в Ноябрьске, Коротчаево, Тазовском, Тарко-Сале, Губкинском, Муравленко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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