Экс-командующего ВМС Украины объявили в розыск в России

13 мая 2024 в 21:30 Размер текста - 17 +

СК РФ предъявил Воронченко обвинение в марте 2024 года Фото: Министерство обороны Великобритании Бывшего командующего Военно-морскими силами (ВМС) Украины Игоря Воронченко объявили в розыск в России. Соответствующая информация появилась на сайте МВД РФ. «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в карточке розыска Воронченко на сайте МВД. Какую именно уголовную статью нарушил экс-командующий не указано. Ранее, в марте 2024 года, российские следователи предъявили обвинение Воронченко. Он занимал должность командующего ВМС с июля 2016 по июнь 2020 года. Скрин: база розыска МВД РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшего командующего Военно-морскими силами (ВМС) Украины Игоря Воронченко объявили в розыск в России. Соответствующая информация появилась на сайте МВД РФ. «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в карточке розыска Воронченко на сайте МВД. Какую именно уголовную статью нарушил экс-командующий не указано. Ранее, в марте 2024 года, российские следователи предъявили обвинение Воронченко. Он занимал должность командующего ВМС с июля 2016 по июнь 2020 года.