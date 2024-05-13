Экс-командующего ВМС Украины объявили в розыск в России

СК РФ предъявил Воронченко обвинение в марте 2024 года
Бывшего командующего Военно-морскими силами (ВМС) Украины Игоря Воронченко объявили в розыск в России. Соответствующая информация появилась на сайте МВД РФ.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в карточке розыска Воронченко на сайте МВД. Какую именно уголовную статью нарушил экс-командующий не указано.
Ранее, в марте 2024 года, российские следователи предъявили обвинение Воронченко. Он занимал должность командующего ВМС с июля 2016 по июнь 2020 года.
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