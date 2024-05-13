Экс-командующего ВМС Украины объявили в розыск в России

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, офицер, приветствие, честь, шеврон, всу
СК РФ предъявил Воронченко обвинение в марте 2024 года Фото:

Бывшего командующего Военно-морскими силами (ВМС) Украины Игоря Воронченко объявили в розыск в России. Соответствующая информация появилась на сайте МВД РФ.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в карточке розыска Воронченко на сайте МВД. Какую именно уголовную статью нарушил экс-командующий не указано.

Ранее, в марте 2024 года, российские следователи предъявили обвинение Воронченко. Он занимал должность командующего ВМС с июля 2016 по июнь 2020 года.

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Бывшего командующего Военно-морскими силами (ВМС) Украины Игоря Воронченко объявили в розыск в России. Соответствующая информация появилась на сайте МВД РФ. «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в карточке розыска Воронченко на сайте МВД. Какую именно уголовную статью нарушил экс-командующий не указано. Ранее, в марте 2024 года, российские следователи предъявили обвинение Воронченко. Он занимал должность командующего ВМС с июля 2016 по июнь 2020 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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