Появилось последнее заявление Шойгу перед отставкой

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, шойгу сергей
Сергей Шойгу уйдет в отставку с поста главы Минобороны Фото:
новость из сюжета
Путин снял Шойгу с должности министра обороны РФ

Перед уходом с поста министра обороны России Сергей Шойгу сделал заявление о работе правительства за последние шесть лет. По его словам, кабмин добился сложнейших результатов в условиях многочисленных санкций против РФ. Обращение Шойгу опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Добились результатов, результатов в сложнейших, тяжелейших условиях, как он [президент РФ Владимир Путин] говорил: сначала пандемия, затем беспрецедентные санкции. Я думаю, даже само слово „беспрецедентные“ — оно кажется очень мягким и очень добрым, глядя на тот объем санкций, который введен против нашей страны», — заявил Сергей Шойгу. Его слова опубликованы в telegram-канале Зарубина.

Шойгу также согласился с заявлением Путина о том, что Россия участвует в экономической войне. Также он подчеркнул, что новому правительству многое предстоит пройти.

После инаугурации Путина 7 мая правительство РФ сложило свои полномочия. Недавно стало известно, что Шойгу покинет должность главы Минобороны и станет секретарем Совбеза. Президент предложил на это место Андрея Белоусова, который ранее был первым вице-премьером, передает «Царьград».

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Перед уходом с поста министра обороны России Сергей Шойгу сделал заявление о работе правительства за последние шесть лет. По его словам, кабмин добился сложнейших результатов в условиях многочисленных санкций против РФ. Обращение Шойгу опубликовал журналист Павел Зарубин. «Добились результатов, результатов в сложнейших, тяжелейших условиях, как он [президент РФ Владимир Путин] говорил: сначала пандемия, затем беспрецедентные санкции. Я думаю, даже само слово „беспрецедентные“ — оно кажется очень мягким и очень добрым, глядя на тот объем санкций, который введен против нашей страны», — заявил Сергей Шойгу. Его слова опубликованы в telegram-канале Зарубина. Шойгу также согласился с заявлением Путина о том, что Россия участвует в экономической войне. Также он подчеркнул, что новому правительству многое предстоит пройти. После инаугурации Путина 7 мая правительство РФ сложило свои полномочия. Недавно стало известно, что Шойгу покинет должность главы Минобороны и станет секретарем Совбеза. Президент предложил на это место Андрея Белоусова, который ранее был первым вице-премьером, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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