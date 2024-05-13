Появилось последнее заявление Шойгу перед отставкой

13 мая 2024 в 07:29 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу уйдет в отставку с поста главы Минобороны Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Путин снял Шойгу с должности министра обороны РФ Перед уходом с поста министра обороны России Сергей Шойгу сделал заявление о работе правительства за последние шесть лет. По его словам, кабмин добился сложнейших результатов в условиях многочисленных санкций против РФ. Обращение Шойгу опубликовал журналист Павел Зарубин. «Добились результатов, результатов в сложнейших, тяжелейших условиях, как он [президент РФ Владимир Путин] говорил: сначала пандемия, затем беспрецедентные санкции. Я думаю, даже само слово „беспрецедентные“ — оно кажется очень мягким и очень добрым, глядя на тот объем санкций, который введен против нашей страны», — заявил Сергей Шойгу. Его слова опубликованы в telegram-канале Зарубина. Шойгу также согласился с заявлением Путина о том, что Россия участвует в экономической войне. Также он подчеркнул, что новому правительству многое предстоит пройти. После инаугурации Путина 7 мая правительство РФ сложило свои полномочия. Недавно стало известно, что Шойгу покинет должность главы Минобороны и станет секретарем Совбеза. Президент предложил на это место Андрея Белоусова, который ранее был первым вице-премьером, передает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Перед уходом с поста министра обороны России Сергей Шойгу сделал заявление о работе правительства за последние шесть лет. По его словам, кабмин добился сложнейших результатов в условиях многочисленных санкций против РФ. Обращение Шойгу опубликовал журналист Павел Зарубин. «Добились результатов, результатов в сложнейших, тяжелейших условиях, как он [президент РФ Владимир Путин] говорил: сначала пандемия, затем беспрецедентные санкции. Я думаю, даже само слово „беспрецедентные“ — оно кажется очень мягким и очень добрым, глядя на тот объем санкций, который введен против нашей страны», — заявил Сергей Шойгу. Его слова опубликованы в telegram-канале Зарубина. Шойгу также согласился с заявлением Путина о том, что Россия участвует в экономической войне. Также он подчеркнул, что новому правительству многое предстоит пройти. После инаугурации Путина 7 мая правительство РФ сложило свои полномочия. Недавно стало известно, что Шойгу покинет должность главы Минобороны и станет секретарем Совбеза. Президент предложил на это место Андрея Белоусова, который ранее был первым вице-премьером, передает «Царьград».