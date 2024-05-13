В Китае объяснили, зачем Путин решил сменить министра обороны

GT: Путин решил сменить министра обороны из-за СВО
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ПМЭФ-2021, третий день. Белоусов, Разуваева. Санкт-Петербург, белоусов андрей
Путин предложил на пост министра обороны Андрея Белоусова (на фото) Фото:
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Смена правительства в России-2024

Смена министра обороны РФ говорит о том, что Россия готова «играть в долгую» на Украине. Об этом сообщает китайское издание Global Times. На пост главы Минобороны вместо Сергея Шойгу президент РФ Владимир Путин предложил кандидатуру Андрея Белоусова.

«Решение о назначении Белоусова доказывает, что Россия готовится „играть в долгую“ на Украине», — заявил, ученый из Шанхайского национального института международного обмена Цуй Хэн китайскому изданию. По его мнению, назначение Белоусова, специалиста по экономике, на ключевую военную должность говорит о планах России сбалансировать ведение СВО с экономическим развитием страны.

Авторы статьи считают, что Белоусова выбрали на пост министра обороны, потому что он помог России успешно преодолеть западные санкции. Там же отметили, что у него получилось обеспечить экономический рост страны с момента начала российско-украинского конфликта.

Ранее Путин внес кандидатуры новых министров и руководителей ведомств. Так, он предложил сделать Андрея Белоусова министром обороны, а Сергея Шойгу секретарем Совбеза.

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Смена министра обороны РФ говорит о том, что Россия готова «играть в долгую» на Украине. Об этом сообщает китайское издание Global Times. На пост главы Минобороны вместо Сергея Шойгу президент РФ Владимир Путин предложил кандидатуру Андрея Белоусова. «Решение о назначении Белоусова доказывает, что Россия готовится „играть в долгую“ на Украине», — заявил, ученый из Шанхайского национального института международного обмена Цуй Хэн китайскому изданию. По его мнению, назначение Белоусова, специалиста по экономике, на ключевую военную должность говорит о планах России сбалансировать ведение СВО с экономическим развитием страны. Авторы статьи считают, что Белоусова выбрали на пост министра обороны, потому что он помог России успешно преодолеть западные санкции. Там же отметили, что у него получилось обеспечить экономический рост страны с момента начала российско-украинского конфликта. Ранее Путин внес кандидатуры новых министров и руководителей ведомств. Так, он предложил сделать Андрея Белоусова министром обороны, а Сергея Шойгу секретарем Совбеза.
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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