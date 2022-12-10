Движение на челябинской трассе восстановлено после ДТП с фурой мандарин

Экстренные службы восстановили движение на трассе Москва-Челябинск под Чебаркулем (Челябинская область), где перевернулась фура с мандаринами. Груз везли в Сибирь.
«Движение в сторону Челябинска на данный момент полностью восстановлено. Новогодние фрукты предназначались жителям Сибири», — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Авария случилась сегодня в 13:00 на 1838-м километре трассы Москва-Челябинск. Водитель 1994 года рождения, уроженец Дагестана, не выдержал дистанцию и на своем Volvo врезался в «КамАЗ», который остановился на полосе из-за поломки. Большегруз перевозил фрукты из Краснодарского края в Сибирь. В результате ДТП фура перевернулась, весь груз рассыпался по дороге и заблокировал движение на двух полосах. В результате ДТП никто не пострадал.
По информации полиции, водитель Volvo в 2022 году 12 раз привлекался к административной ответственности. На него составлен протокол по статье 12.9 КоАП РФ («Превышение установленной скорости движения»).
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