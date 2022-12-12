12 декабря 2022

Мэр Перми приглашает молодых жителей города на работу

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Интервью с Алексеем Дёмкиным. Пермь, демкин алексей
Мэр заявил, что администрации нужны молодые менеджеры со свежими идеями Фото:

Мэр Перми Алексей Демкин приглашает на работу в администрацию молодых специалистов. Об этом глава города написал в своем telegram-канале.

«Если у вас есть опыт руководящей работы, то вы можете войти в кадровый резерв управленческих кадров администрации города», — пишет Демкин. В основном в администрацию нужны специалисты в сфере бизнеса, промышленности, соцсферы и силовых структур.

Демкин отметил, что ему в соцсетях часто задают вопрос о трудоустройстве в мэрию. Мэр добавил, что в администрацию нужны менеджеры со свежими идеями. Подать документы на конкурс можно с 15 декабря по 25 января.

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Мэр Перми Алексей Демкин приглашает на работу в администрацию молодых специалистов. Об этом глава города написал в своем telegram-канале. «Если у вас есть опыт руководящей работы, то вы можете войти в кадровый резерв управленческих кадров администрации города», — пишет Демкин. В основном в администрацию нужны специалисты в сфере бизнеса, промышленности, соцсферы и силовых структур. Демкин отметил, что ему в соцсетях часто задают вопрос о трудоустройстве в мэрию. Мэр добавил, что в администрацию нужны менеджеры со свежими идеями. Подать документы на конкурс можно с 15 декабря по 25 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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