Мэр Перми приглашает молодых жителей города на работу

13 декабря 2022 в 14:55 Размер текста - 17 +

Мэр заявил, что администрации нужны молодые менеджеры со свежими идеями Фото: Анна Майорова © URA.RU Мэр Перми Алексей Демкин приглашает на работу в администрацию молодых специалистов. Об этом глава города написал в своем telegram-канале. «Если у вас есть опыт руководящей работы, то вы можете войти в кадровый резерв управленческих кадров администрации города», — пишет Демкин. В основном в администрацию нужны специалисты в сфере бизнеса, промышленности, соцсферы и силовых структур. Демкин отметил, что ему в соцсетях часто задают вопрос о трудоустройстве в мэрию. Мэр добавил, что в администрацию нужны менеджеры со свежими идеями. Подать документы на конкурс можно с 15 декабря по 25 января.

Мэр Перми Алексей Демкин приглашает на работу в администрацию молодых специалистов. Об этом глава города написал в своем telegram-канале. «Если у вас есть опыт руководящей работы, то вы можете войти в кадровый резерв управленческих кадров администрации города», — пишет Демкин. В основном в администрацию нужны специалисты в сфере бизнеса, промышленности, соцсферы и силовых структур. Демкин отметил, что ему в соцсетях часто задают вопрос о трудоустройстве в мэрию. Мэр добавил, что в администрацию нужны менеджеры со свежими идеями. Подать документы на конкурс можно с 15 декабря по 25 января.