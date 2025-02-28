У 34 коррупционеров в Пермском крае было конфисковано имущество

За 2024 год в Пермском крае было осуждено 92 человека за коррупционные преступления. Суды рассмотрели 166 уголовных дел, касающихся коррупции, в которых обвиняемыми проходили 178 человек, сообщает региональная прокуратура.
«За прошедший 2024 год по 95 делам в отношении 102 коррупционеров вынесены обвинительные приговоры. Двое осужденных за коррупцию бывших силовиков лишены звания. У 34 коррупционеров было конфисковано имущество», — пишет properm.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
Уточняется, что большинство осужденных за коррупционные преступления получили наказание в виде лишения свободы. Всего таких случаев было 36, из которых 19 приговоров были условными.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что мэр Краснокамского округа (Пермский край) Игорь Быкариз представил своего нового заместителя после того, как бывший вице-мэр Краснокамска Антон Максимчук нарушил антикоррупционное законодательство. Его уволили после проверки прокуратуры после обвинений в нарушении антикоррупционного законодательства при покупке недвижимости. Быкариз отказывался его увольнять, однако прокуратура добилась отставки через суд.
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