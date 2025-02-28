28 февраля 2025

Два района Перми останутся без холодной воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Холодной воды не будет на время проведения работ на сетях
Холодной воды не будет на время проведения работ на сетях Фото:

В Ленинском и Мотовилихинском районах Перми пройдут плановые отключения воды. Это связано с тем, что в период с 4 по 18 марта на сетях водоснабжения будут проводиться ремонтные и аварийно-восстановительные работы, сообщается на сайте «Новогор Прикамье».

«Ограничение подачи воды — необходимое требование технологического процесса. Локальные отключения позволяют предотвратить серьезные аварии. Просим с пониманием отнестись к подобным ситуациям», — сказано в сообщении.

С 10:00 до 14:00 2 марта планируется отключение водоснабжения в следующих домах:

  • КИМ, 78, 91, 93.

С 10:00 до 15:00 4 марта не будет воды по адресам:

  • ул. Парковая, 11, 2, 7;
  • ул. Пермская, 1, 2.

С 10:00 до 19:00 15 марта запланировано отключение по адресам:

  • ул. Макаренко, 30, 36;
  • ул. Студенческая, 9;
  • ул. Техническая, 13, 22.

С 10:00 18 марта до 10:00 19 марта воду отключат по адресам:

  • ул. Анри Барбюса, 53;
  • ул. Грачева, 10.

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В Ленинском и Мотовилихинском районах Перми пройдут плановые отключения воды. Это связано с тем, что в период с 4 по 18 марта на сетях водоснабжения будут проводиться ремонтные и аварийно-восстановительные работы, сообщается на сайте «Новогор Прикамье». «Ограничение подачи воды — необходимое требование технологического процесса. Локальные отключения позволяют предотвратить серьезные аварии. Просим с пониманием отнестись к подобным ситуациям», — сказано в сообщении. С 10:00 до 14:00 2 марта планируется отключение водоснабжения в следующих домах: С 10:00 до 15:00 4 марта не будет воды по адресам: С 10:00 до 19:00 15 марта запланировано отключение по адресам: С 10:00 18 марта до 10:00 19 марта воду отключат по адресам:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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