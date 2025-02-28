Два района Перми останутся без холодной воды

В Ленинском и Мотовилихинском районах Перми пройдут плановые отключения воды. Это связано с тем, что в период с 4 по 18 марта на сетях водоснабжения будут проводиться ремонтные и аварийно-восстановительные работы, сообщается на сайте «Новогор Прикамье».
«Ограничение подачи воды — необходимое требование технологического процесса. Локальные отключения позволяют предотвратить серьезные аварии. Просим с пониманием отнестись к подобным ситуациям», — сказано в сообщении.
С 10:00 до 14:00 2 марта планируется отключение водоснабжения в следующих домах:
- КИМ, 78, 91, 93.
С 10:00 до 15:00 4 марта не будет воды по адресам:
- ул. Парковая, 11, 2, 7;
- ул. Пермская, 1, 2.
С 10:00 до 19:00 15 марта запланировано отключение по адресам:
- ул. Макаренко, 30, 36;
- ул. Студенческая, 9;
- ул. Техническая, 13, 22.
С 10:00 18 марта до 10:00 19 марта воду отключат по адресам:
- ул. Анри Барбюса, 53;
- ул. Грачева, 10.
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