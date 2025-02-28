28 февраля 2025

Пляжа на реке Мулянка в Перми не будет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Благоустройство берега Мулянки планируется провести в рамках проекта «Зеленое кольцо»
Благоустройство берега Мулянки планируется провести в рамках проекта «Зеленое кольцо» Фото:

Власти Перми приняли решение отказаться от создания пляжа на реке Мулянке в микрорайоне Парковый. Об этом изданию «Текст» рассказали в пермской мэрии .

«К сожалению, обустройство оказалось невозможным.  Гидрологический режим реки не соответствует глубине дна, который достигает 15 метров», — цитирует издание.

Тем не менее, мэрия Перми планирует провести благоустройство береговой полосы реки Мулянки в рамках проекта «Зеленое кольцо». В 2025 году начнется разработка концепции благоустройства, которая поможет определить участки долины реки для будущего обустройства.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в долине реки Данилихи в сквере Каменских установлено 30 камер видеонаблюдения для повышения безопасности, а в Черняевском лесу и вдоль малых рек города теперь организовано круглосуточное патрулирование. Эти меры реализуются в рамках проекта благоустройства общественных пространств «Зеленое кольцо».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Перми приняли решение отказаться от создания пляжа на реке Мулянке в микрорайоне Парковый. Об этом изданию «Текст» рассказали в пермской мэрии . «К сожалению, обустройство оказалось невозможным.  Гидрологический режим реки не соответствует глубине дна, который достигает 15 метров», — цитирует издание. Тем не менее, мэрия Перми планирует провести благоустройство береговой полосы реки Мулянки в рамках проекта «Зеленое кольцо». В 2025 году начнется разработка концепции благоустройства, которая поможет определить участки долины реки для будущего обустройства. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в долине реки Данилихи в сквере Каменских установлено 30 камер видеонаблюдения для повышения безопасности, а в Черняевском лесу и вдоль малых рек города теперь организовано круглосуточное патрулирование. Эти меры реализуются в рамках проекта благоустройства общественных пространств «Зеленое кольцо».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...