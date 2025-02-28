Пляжа на реке Мулянка в Перми не будет

Власти Перми приняли решение отказаться от создания пляжа на реке Мулянке в микрорайоне Парковый. Об этом изданию «Текст» рассказали в пермской мэрии .
«К сожалению, обустройство оказалось невозможным. Гидрологический режим реки не соответствует глубине дна, который достигает 15 метров», — цитирует издание.
Тем не менее, мэрия Перми планирует провести благоустройство береговой полосы реки Мулянки в рамках проекта «Зеленое кольцо». В 2025 году начнется разработка концепции благоустройства, которая поможет определить участки долины реки для будущего обустройства.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что в долине реки Данилихи в сквере Каменских установлено 30 камер видеонаблюдения для повышения безопасности, а в Черняевском лесу и вдоль малых рек города теперь организовано круглосуточное патрулирование. Эти меры реализуются в рамках проекта благоустройства общественных пространств «Зеленое кольцо».
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