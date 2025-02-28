28 февраля 2025

Стало известно, сколько в Перми зарабатывает энергоаудитор

Superjob: пермские работодатели готовы платить энергоаудиторам до 125 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
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На самую высокую зарплату может рассчитывать специалист с опытом координации работы энергоаудиторов
На самую высокую зарплату может рассчитывать специалист с опытом координации работы энергоаудиторов Фото:

В Перми энергоаудитор в сфере строительства недвижимости претендует на зарплату до 125 тысяч рублей в месяц. Новым исследованием с URA.RU поделилась пресс-служба сервиса по подбору работы Superjob.

«Специалисты в феврале 2025 года изучили предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию „Энергоаудитор“ в сфере строительства и эксплуатации недвижимости. На максимальную зарплату от 90 до 125 тысяч могут рассчитывать специалисты с опытом координации работы энергоаудиторов и разработки стратегии повышения эффективности объекта недвижимости», — сказано в исследовании.

Среднестатистический портрет соискателя представляет собой мужчина в возрасте 44 лет. На максимальную зарплату могут рассчитывать кандидаты со стажем работы энергоаудитором от 5 лет. Работодатель может ожидать опыт ведения работ на строительных объектах повышенной опасности.

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В Перми энергоаудитор в сфере строительства недвижимости претендует на зарплату до 125 тысяч рублей в месяц. Новым исследованием с URA.RU поделилась пресс-служба сервиса по подбору работы Superjob. «Специалисты в феврале 2025 года изучили предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию „Энергоаудитор“ в сфере строительства и эксплуатации недвижимости. На максимальную зарплату от 90 до 125 тысяч могут рассчитывать специалисты с опытом координации работы энергоаудиторов и разработки стратегии повышения эффективности объекта недвижимости», — сказано в исследовании. Среднестатистический портрет соискателя представляет собой мужчина в возрасте 44 лет. На максимальную зарплату могут рассчитывать кандидаты со стажем работы энергоаудитором от 5 лет. Работодатель может ожидать опыт ведения работ на строительных объектах повышенной опасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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