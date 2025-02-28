Стало известно, сколько в Перми зарабатывает энергоаудитор

В Перми энергоаудитор в сфере строительства недвижимости претендует на зарплату до 125 тысяч рублей в месяц. Новым исследованием с URA.RU поделилась пресс-служба сервиса по подбору работы Superjob.
«Специалисты в феврале 2025 года изучили предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию „Энергоаудитор“ в сфере строительства и эксплуатации недвижимости. На максимальную зарплату от 90 до 125 тысяч могут рассчитывать специалисты с опытом координации работы энергоаудиторов и разработки стратегии повышения эффективности объекта недвижимости», — сказано в исследовании.
Среднестатистический портрет соискателя представляет собой мужчина в возрасте 44 лет. На максимальную зарплату могут рассчитывать кандидаты со стажем работы энергоаудитором от 5 лет. Работодатель может ожидать опыт ведения работ на строительных объектах повышенной опасности.
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