В Тюмени ищут женщину, пропавшую в седьмой раз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени ищут женщину, которая пропала уже в седьмой раз. Об этом сообщает в социальных сетях сестра потерпевшей.

«Прошу вас помолиться о моей сестре Галине Власовой. Она потерялась. Да поможет нам господь в молитвах», — сообщает сестра потерявшейся в очередной раз женщины.

Галине Власовой 57 лет, имеет инвалидность второй группы. При обнаружении Галины сестра просит позвонить ей по номеру телефона 89048751436 (Валентина Власова)

Женщину ищут в седьмой раз. За 2022 год она пропадала уже трижды.