13 декабря 2022

В Тюмени инвалид пропала в седьмой раз. Фото

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Строительство ледового городка на площади Ленина. Курган, пенсионерка, ограничительная лента, женщина
В Тюмени ищут женщину, пропавшую в седьмой раз Фото:

В Тюмени ищут женщину, которая пропала уже в седьмой раз. Об этом сообщает в социальных сетях сестра потерпевшей.

«Прошу вас помолиться о моей сестре Галине Власовой. Она потерялась. Да поможет нам господь в молитвах», — сообщает сестра потерявшейся в очередной раз женщины.

Галине Власовой 57 лет, имеет инвалидность второй группы. При обнаружении Галины сестра просит позвонить ей по номеру телефона 89048751436 (Валентина Власова)

Женщину ищут в седьмой раз. За 2022 год она пропадала уже трижды.

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В Тюмени ищут женщину, которая пропала уже в седьмой раз. Об этом сообщает в социальных сетях сестра потерпевшей. «Прошу вас помолиться о моей сестре Галине Власовой. Она потерялась. Да поможет нам господь в молитвах», — сообщает сестра потерявшейся в очередной раз женщины. Галине Власовой 57 лет, имеет инвалидность второй группы. При обнаружении Галины сестра просит позвонить ей по номеру телефона 89048751436 (Валентина Власова) Женщину ищут в седьмой раз. За 2022 год она пропадала уже трижды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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