Тюменской мэрии грозит суд с управляющей компанией

Тюменская управляющая компания намерена судиться с мэрией из-за двух домов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени разгорелся конфликт между управляющей компанией и департаментом городского хозяйства. Мэрия назначила двум домам в Березняковском микрорайоне по ул. Любимая новую УК, руководство которой сочло дело крайне убыточным и намерено обращаться в прокуратуру и суд. Об этом URA.RU рассказал директор УК «ГринЛайт» Владимир Иванов.

«Эти дома находятся за 25 км от нашего офиса. Все объекты, которые мы обслуживаем сейчас — в двух-трех км. Обслуживать всего два дома общим размером в 700 кв. м. при такой удаленности — очень убыточно, мы физически это сделать не сможем. Мы будем просто собирать деньги, а работ не сможем проводить, как плохие подрядчики. Я так не хочу. Кроме того, если случится авария, если прорвет трубу, а наши мастера оперативно приехать не смогут — кого обвинят? Конечно же, управляющую компанию. По-человечески администрация не хочет менять решение. Возможно, придется обращаться в прокуратуру, а позже — в суд», — сообщает Иванов.

В администрации Тюмени прокомментировали ситуацию. «Приказом государственной жилищной инспекции Тюменской области в реестр лицензий ТО включены сведения о многоквартирном доме № 4 по ул. Любимая в перечень многоквартирных домов, деятельность по управлению которыми осуществляет ООО „ГринЛайт“. Управляющая организация обязана приступить к исполнению договора управления многоквартирным домом», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

Агентство уже писало о скандальных домах по ул. Любимая, 2 и Любимая, 4. Несколько лет их жители платили деньги несуществующей управляющей компании, а подъезды домов пришли в плачевное состояние.