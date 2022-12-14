В пермском СК произошло новое назначение

В Перми назначили нового руководителя следственного отдела по Кировскому району Перми. Им стал подполковник юстиции Сергей Максимов, сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю.
«Приказом Следственного комитета Российской Федерации на должность руководителя следственного отдела по Кировскому району г. Перми следственного управления СК РФ по Пермскому краю назначен подполковник юстиции Максимов Сергей Владимирович», — говорится на сайте. Назначение состоялось 13 декабря.
Сергей Максимов закончил юрфак Современной гуманитарной академии. В начале карьеры новый глава работал в МВД в должности следователя, в 2011 начал службу в Следственном комитете. Был заместителем главы межрайонного следственного отдела управления по Владимирской области, руководителем следственных отделов в управлении СК РФ по республике Крым и Севастополю. Также награждался ведомственными медалями.
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В Перми назначили нового руководителя следственного отдела по Кировскому району Перми. Им стал подполковник юстиции Сергей Максимов, сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. «Приказом Следственного комитета Российской Федерации на должность руководителя следственного отдела по Кировскому району г. Перми следственного управления СК РФ по Пермскому краю назначен подполковник юстиции Максимов Сергей Владимирович», — говорится на сайте. Назначение состоялось 13 декабря. Сергей Максимов закончил юрфак Современной гуманитарной академии. В начале карьеры новый глава работал в МВД в должности следователя, в 2011 начал службу в Следственном комитете. Был заместителем главы межрайонного следственного отдела управления по Владимирской области, руководителем следственных отделов в управлении СК РФ по республике Крым и Севастополю. Также награждался ведомственными медалями.