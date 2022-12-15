СБУ: бойцов ополчения Донбасса приговорили к 15 годам тюрьмы

15 декабря 2022 в 16:36 Размер текста - 17 +

Бойцов из ДНР и ЛНР обвинили в госизмене Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пятнадцать бойцов ополчения из ДНР и ЛНР приговорены к лишению свободы на Украине сроком на 15 лет. Об этом рассказали в Службе безопасности Украины (СБУ). «Вместе с РФ они участвовали в боевых действиях на Херсонском, Запорожском, Харьковском и Донецком направлениях. По материалам СБУ суд назначил им наказание в виде 15 лет заключения», — сообщается в telegram-канале СБУ. Речь идет о 15 бойцах ополчения ДНР и ЛНР. Сообщается, что военные попали в плен ВСУ. Их обвинили в разграблении элеваторов в Херсонской области и незаконном вывозе зерна и приговорили по статьям УК Украины о госизмене и коллаборационизме. URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны РФ. На момент публикации материала ответа не поступило. В сентябре СБУ арестовала в Харьковской области учителей, которые преподавали русский язык в школах. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Сообщалось, что их будут рассматривать как пленных для обмена. Россия и Украина проводят обмен пленными в связи с проведением спецоперации.

Пятнадцать бойцов ополчения из ДНР и ЛНР приговорены к лишению свободы на Украине сроком на 15 лет. Об этом рассказали в Службе безопасности Украины (СБУ). «Вместе с РФ они участвовали в боевых действиях на Херсонском, Запорожском, Харьковском и Донецком направлениях. По материалам СБУ суд назначил им наказание в виде 15 лет заключения», — сообщается в telegram-канале СБУ. Речь идет о 15 бойцах ополчения ДНР и ЛНР. Сообщается, что военные попали в плен ВСУ. Их обвинили в разграблении элеваторов в Херсонской области и незаконном вывозе зерна и приговорили по статьям УК Украины о госизмене и коллаборационизме. URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны РФ. На момент публикации материала ответа не поступило. В сентябре СБУ арестовала в Харьковской области учителей, которые преподавали русский язык в школах. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Сообщалось, что их будут рассматривать как пленных для обмена. Россия и Украина проводят обмен пленными в связи с проведением спецоперации.