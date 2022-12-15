Мэр Екатеринбурга отчитывается перед горожанами о своей работе за год. Онлайн-трансляция

16 декабря 2022 в 11:00 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов выступает с ответами перед екатеринубржцами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов проводит пресс-конференцию, в которой дает ответы на вопросы горожан о проделанной за год работе. URA.RU собирает главные заявления градоначальника в онлайн-трансляции. Прошлую большую пресс-конференцию мэр проводил ровно год назад — она была второй на его должности. 11:01 Алексей Орлов начал отчет о годовой работе, после чего журналисты смогут задать вопросы. Пресс-конференция продлится один час. 11:03 В марте был сформирован оперштаб по поддержанию экономической стабильности на фоне санкций, сообщил Орлов. «Нами были проанализированы все сферы деятельности города», — подчеркнул градоначальник. Особе внимание уделялось муниципальным объектам строительства. 11:05 Екатеринбург один из лидеров по макроэкономическим показателям среди городов России, сообщил Орлов. Он отдельно отметил самые успешные заводы области и подчеркнул, что уровень безработицы в Екатеринбурге (менее 0,5 процента) один из самых низких в стране. 11:06 Орлов поддержал озвученное президентом РФ Владимиром Путиным продление льготной ипотеки. Градоначальник выразил уверенность, что это позитивно скажется на строительной отрасли Екатеринбурга. 11:08 В приоритете — развитие социальной инфраструктуры, сообщил Орлов. Выполнен ремонт школ, спортивных объектов, а также выросли показатели по увеличению учебных мест в городе. 11:11 В 2022 ведено в 32 спортивных сооружения, а также гимнастический центр, и проведен ремонт многих объектов, отметил мэр. По его словам, спортивная отрасль в городе продолжит развиваться. Алексей Орлов сообщил о главных достижениях в своей работе за год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU 11:12 Стадион «Калининец» достроят раньше срока — до конца 2022 года. При этом в городе резко растет количество людей, занимающихся спортом. 11:15 Объем перевозки пассажиров в городе увеличился на 5%. Это стало возможно, в том числе благодаря запуску трамвая в Верхнюю Пышму. 11:16 В Екатеринбург доставят 50 новых троллейбусов. Власти ждут этого к 300-летию города. 11:18 «Екатеринбург — город добра и соучастия», — заявил Орлов, говоря о волонтерах и других неравнодушных горожанах, помогающих мобилизованным свердловчанам. Из Екатеринбурга несколько раз отправляли крупные партии помощи бойцам. 11:20 Орлов анонсировал крупные реконструкции на дорогах Екатеринбурга и другие масштабные проекты по благоустройству. К июню в городе поставят стелу «Город трудовой доблести». 11:21 «Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, мы закладываем фундамент для устойчивого экономического развития», — заявил Орлов. Этим он закончил доклад и перешел к ответам на вопросы. Орлов закончил доклад, похвалив экономику Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU 11:23 Орлов выразил уверенность, что все заявленные планы будут достигнуты. В 2023 году начнутся работы по строительству зала филармонии. 11:27 Орлов ответил журналисту URA.RU о будущем городской думы. «Никаких проблемных ситуаций в вопросах взаимодействия с ней нет», — подчеркнул он, отметив, что окончательного решения по схеме выборов нет. «Думу сформируют депутаты, которых изберет народ», — сказал Орлов, отметив, что партиям также будет дана возможность представить своих кандидатов. 11:29 «На каждое депутатское место будет представлен кандидат от „Единой России“. Городская дума должна состоять из профессионалов», — сообщил Орлов. 11:31 Журналист URA.RU задал вопрос об анонимном telegram-канале, о котором сообщили инсайдеры. «У нас город интересный, нестандартный. Сегодня появился один telegram-канал, завтра — другой. Я на это не реагирую никак, охоту на ведьм не устраиваю. Мне дали, я почитал, чушь», — ответил Орлов и подчеркнул, что всегда обсуждает спорные вопросы со своими коллегами. 11:34 Мэр сообщил, что власти не обещали начинать реконструкцию парка на Уралмаше, но уже рассматривают проекты. «Мы территорию парка передали парку Маяковского. Сейчас это одно подразделение», — ответил Орлов. Журналист URA.RU задал вопрос Орлову об анонимном telegram-канале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU 11:37 Орлова спросили, будет ли администрация города украшена буквами Z и V. «Мы попытались найти студента, [который выходил с таким предложением]», — подчеркнул Орлов, но сообщил, что здание администрации является памятником, что требует дополнительных согласований и ресурсов для какого-либо украшения фасада. 11:38 Власти Екатеринбурга оплатили проживание жительнице Ростова, которая готова лечить бойцов СВО. Орлов подчеркнул, что помогает армии, но не афиширует это. 11:39 С 4 по 6 января будет проведена лыжная гонка, часть состязаний пройдет на Уктусе. Над этим проектом пока работает команда организаторов. В город приедут олимпийские призеры, звезды мирового биатлона. 11:42 Орлова попросили назвать три преимущества Екатеринбурга и три ступора, мешающие развиваться. «Я ступоров не вижу, потому что наш город развивается активнее, чем другие города-миллионники», — сказал Орлов. Из преимуществ он отметил географическое положение, большое количество инициативной молодежи, социально ответственный бизнес, неравнодушные жители. Алексей Орлов сообщил, что за 20 лет Екатеринбург приобрел самобытный и современный облик Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU 11:47 Орлов рассказал, что дискуссии по поводу строительства ледового городка ведись долго, но было принято решение построить его для детей, которые нуждаются в праздники. «Это будет сдержанный праздник, больше патриотической направленности. Взять и отказаться от ледового городка мы посчитали неуместным», — ответил Орлов на вопрос журналиста. 11:52 Орлова спросили, почему власти решили поставить живую, а не искусственную елку в ледовом городке. Мэр ответил, что ель взята не молодая, а дерево, которое в ближайшие годы погибло бы само. После того как елку уберут, объявят конкурс на создание сувениров из дерева к трехсотлетию. 11:54 Орлову задали вопрос о передаче градостроительных полномочий от Екатеринбурга к Свердловской области. «Весь 2022 год мы активно занимаемся разработкой нового генплана», — сообщил Орлов, отметив, что территория Екатеринбурга будет развиваться в связке с агломерацией. Соседние городу будут застраивать вместе с Екатеринбургом. Алексей Орлов сообщил, что власти расселят дома 50-х годов постройки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU 11:57 Отвечая на вопрос о комплексном освоении территорий, мэр сообщил, что была создана большая нормативная база по сдаче жилья в новых микрорайонах и на месте снесенных зданий. В 2023 году будут расселены старые дома, и эта работа уже ведется. В 2023 году мэрия сформирует еще пять участков по программе реновации (КРТ). 12:00 Орлова спросили, надо ли повышать стоимость проезда в Екатеринбурге. По словам мэра, проезд подорожает на один рубль из-за увеличения расходов на логистику. Будет также предусмотрен льготный проезд. 12:03 Говоря о дефиците кадров для работы по очистке Екатеринбурга, Орлов сообщил, что город закупил новую технику, и идет обучение механизаторов. Им поднята зарплата, что уменьшило отток кадров. «Невооруженным взглядом видно, что город стал чище», — подчеркнул Орлов. К очистке улиц готовятся привлечь осужденных горожан. «Невооруженным взглядом видно, что город стал чище», — сказал Орлов. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU 12:07 Мэр подчеркнул, что в городе есть проблемы с транспортом и признал дефицит водителей. Проблема также заключается в том, что техника устарела, хотя четверть парка уже обновили. 12:09 У городских властей есть планы по обновлению трамвайного парка. «Мы предполагаем, что в следующем году у нас появится 25 трамваев большой вместимости», — рассказал Орлов. 12:11 «Я в новогодние каникулы давно никуда не выезжаю», — рассказал Екатеринбург о своем отдыхе в новогодние праздники. Орлов поделился, что будет заниматься спортом, выезжать за город, но следить за работой властей Екатеринбурга. 12:13 «Я не люблю обманывать кого-либо. Метро в ближайшее время не будет», — ответил Орлов на соответствующий вопрос. Однако в территориальном планировании вторая ветка метро учитывается. 12:15 «Я считаю, что система образования Екатеринбурга одна из лучших в стране. Ничего здесь корректировать я не вижу смысла», — подчеркнул Орлов, отвечая, останутся ли образовательные учреждения в ведении муниципалитета. Алексей Орлов рассказал, как проведет новогодние праздники Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU 12:17 Орлов поблагодарил всех за активное взаимодействие и напомнил о предстоящей работе по организации 300-летия Екатеринбурга. Мэр завершил пресс-конференцию, поздравив горожан с наступающим Новым годом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов проводит пресс-конференцию, в которой дает ответы на вопросы горожан о проделанной за год работе. URA.RU собирает главные заявления градоначальника в онлайн-трансляции. Прошлую большую пресс-конференцию мэр проводил ровно год назад — она была второй на его должности. 11:01 16.12.2022 Алексей Орлов начал отчет о годовой работе, после чего журналисты смогут задать вопросы. Пресс-конференция продлится один час. 11:03 16.12.2022 В марте был сформирован оперштаб по поддержанию экономической стабильности на фоне санкций, сообщил Орлов. «Нами были проанализированы все сферы деятельности города», — подчеркнул градоначальник. Особе внимание уделялось муниципальным объектам строительства. 11:05 16.12.2022 Екатеринбург один из лидеров по макроэкономическим показателям среди городов России, сообщил Орлов. Он отдельно отметил самые успешные заводы области и подчеркнул, что уровень безработицы в Екатеринбурге (менее 0,5 процента) один из самых низких в стране. 11:06 16.12.2022 Орлов поддержал озвученное президентом РФ Владимиром Путиным продление льготной ипотеки. Градоначальник выразил уверенность, что это позитивно скажется на строительной отрасли Екатеринбурга. 11:08 16.12.2022 В приоритете — развитие социальной инфраструктуры, сообщил Орлов. Выполнен ремонт школ, спортивных объектов, а также выросли показатели по увеличению учебных мест в городе. 11:11 16.12.2022 В 2022 ведено в 32 спортивных сооружения, а также гимнастический центр, и проведен ремонт многих объектов, отметил мэр. По его словам, спортивная отрасль в городе продолжит развиваться. 11:12 16.12.2022 Стадион «Калининец» достроят раньше срока — до конца 2022 года. При этом в городе резко растет количество людей, занимающихся спортом. 11:15 16.12.2022 Объем перевозки пассажиров в городе увеличился на 5%. Это стало возможно, в том числе благодаря запуску трамвая в Верхнюю Пышму. 11:16 16.12.2022 В Екатеринбург доставят 50 новых троллейбусов. Власти ждут этого к 300-летию города. 11:18 16.12.2022 «Екатеринбург — город добра и соучастия», — заявил Орлов, говоря о волонтерах и других неравнодушных горожанах, помогающих мобилизованным свердловчанам. Из Екатеринбурга несколько раз отправляли крупные партии помощи бойцам. 11:20 16.12.2022 Орлов анонсировал крупные реконструкции на дорогах Екатеринбурга и другие масштабные проекты по благоустройству. К июню в городе поставят стелу «Город трудовой доблести». 11:21 16.12.2022 «Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, мы закладываем фундамент для устойчивого экономического развития», — заявил Орлов. Этим он закончил доклад и перешел к ответам на вопросы. 11:23 16.12.2022 Орлов выразил уверенность, что все заявленные планы будут достигнуты. В 2023 году начнутся работы по строительству зала филармонии. 11:27 16.12.2022 Орлов ответил журналисту URA.RU о будущем городской думы. «Никаких проблемных ситуаций в вопросах взаимодействия с ней нет», — подчеркнул он, отметив, что окончательного решения по схеме выборов нет. «Думу сформируют депутаты, которых изберет народ», — сказал Орлов, отметив, что партиям также будет дана возможность представить своих кандидатов. 11:29 16.12.2022 «На каждое депутатское место будет представлен кандидат от „Единой России“. Городская дума должна состоять из профессионалов», — сообщил Орлов. 11:31 16.12.2022 Журналист URA.RU задал вопрос об анонимном telegram-канале, о котором сообщили инсайдеры. «У нас город интересный, нестандартный. Сегодня появился один telegram-канал, завтра — другой. Я на это не реагирую никак, охоту на ведьм не устраиваю. Мне дали, я почитал, чушь», — ответил Орлов и подчеркнул, что всегда обсуждает спорные вопросы со своими коллегами. 11:34 16.12.2022 Мэр сообщил, что власти не обещали начинать реконструкцию парка на Уралмаше, но уже рассматривают проекты. «Мы территорию парка передали парку Маяковского. Сейчас это одно подразделение», — ответил Орлов. 11:37 16.12.2022 Орлова спросили, будет ли администрация города украшена буквами Z и V. «Мы попытались найти студента, [который выходил с таким предложением]», — подчеркнул Орлов, но сообщил, что здание администрации является памятником, что требует дополнительных согласований и ресурсов для какого-либо украшения фасада. 11:38 16.12.2022 Власти Екатеринбурга оплатили проживание жительнице Ростова, которая готова лечить бойцов СВО. Орлов подчеркнул, что помогает армии, но не афиширует это. 11:39 16.12.2022 С 4 по 6 января будет проведена лыжная гонка, часть состязаний пройдет на Уктусе. Над этим проектом пока работает команда организаторов. В город приедут олимпийские призеры, звезды мирового биатлона. 11:42 16.12.2022 Орлова попросили назвать три преимущества Екатеринбурга и три ступора, мешающие развиваться. «Я ступоров не вижу, потому что наш город развивается активнее, чем другие города-миллионники», — сказал Орлов. Из преимуществ он отметил географическое положение, большое количество инициативной молодежи, социально ответственный бизнес, неравнодушные жители. 11:47 16.12.2022 Орлов рассказал, что дискуссии по поводу строительства ледового городка ведись долго, но было принято решение построить его для детей, которые нуждаются в праздники. «Это будет сдержанный праздник, больше патриотической направленности. Взять и отказаться от ледового городка мы посчитали неуместным», — ответил Орлов на вопрос журналиста. 11:52 16.12.2022 Орлова спросили, почему власти решили поставить живую, а не искусственную елку в ледовом городке. Мэр ответил, что ель взята не молодая, а дерево, которое в ближайшие годы погибло бы само. После того как елку уберут, объявят конкурс на создание сувениров из дерева к трехсотлетию. 11:54 Орлову задали вопрос о передаче градостроительных полномочий от Екатеринбурга к Свердловской области. «Весь 2022 год мы активно занимаемся разработкой нового генплана», — сообщил Орлов, отметив, что территория Екатеринбурга будет развиваться в связке с агломерацией. Соседние городу будут застраивать вместе с Екатеринбургом. 11:57 16.12.2022 Отвечая на вопрос о комплексном освоении территорий, мэр сообщил, что была создана большая нормативная база по сдаче жилья в новых микрорайонах и на месте снесенных зданий. В 2023 году будут расселены старые дома, и эта работа уже ведется. В 2023 году мэрия сформирует еще пять участков по программе реновации (КРТ). 12:00 16.12.2022 Орлова спросили, надо ли повышать стоимость проезда в Екатеринбурге. По словам мэра, проезд подорожает на один рубль из-за увеличения расходов на логистику. Будет также предусмотрен льготный проезд. 12:03 16.12.2022 Говоря о дефиците кадров для работы по очистке Екатеринбурга, Орлов сообщил, что город закупил новую технику, и идет обучение механизаторов. Им поднята зарплата, что уменьшило отток кадров. «Невооруженным взглядом видно, что город стал чище», — подчеркнул Орлов. К очистке улиц готовятся привлечь осужденных горожан. 12:07 16.12.2022 Мэр подчеркнул, что в городе есть проблемы с транспортом и признал дефицит водителей. Проблема также заключается в том, что техника устарела, хотя четверть парка уже обновили. 12:09 16.12.2022 У городских властей есть планы по обновлению трамвайного парка. «Мы предполагаем, что в следующем году у нас появится 25 трамваев большой вместимости», — рассказал Орлов. 12:11 16.12.2022 «Я в новогодние каникулы давно никуда не выезжаю», — рассказал Екатеринбург о своем отдыхе в новогодние праздники. Орлов поделился, что будет заниматься спортом, выезжать за город, но следить за работой властей Екатеринбурга. 12:13 16.12.2022 «Я не люблю обманывать кого-либо. Метро в ближайшее время не будет», — ответил Орлов на соответствующий вопрос. Однако в территориальном планировании вторая ветка метро учитывается. 12:15 16.12.2022 «Я считаю, что система образования Екатеринбурга одна из лучших в стране. Ничего здесь корректировать я не вижу смысла», — подчеркнул Орлов, отвечая, останутся ли образовательные учреждения в ведении муниципалитета. 12:17 16.12.2022 Орлов поблагодарил всех за активное взаимодействие и напомнил о предстоящей работе по организации 300-летия Екатеринбурга. Мэр завершил пресс-конференцию, поздравив горожан с наступающим Новым годом.