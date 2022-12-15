Полпред Якушев поздравил Государственный ракетный центр в Миассе с днем рождения

Владимир Якушев отметил, что деятельность центра укрепляет обороноспособность России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев 16 декабря поздравил Государственный ракетный центр имени Макеева в Миассе (Челябинская область) с 75-летием. Как сообщили в пресс-службе полпредства, Якушев отметил профессионализм сотрудников центра.

«Научно-исследовательские и научно-конструкторские разработки центра оказывают колоссальное влияние на укрепление обороноспособности нашей страны, гражданское производство и мирное освоение космического пространства. Талант и профессионализм научных сотрудников центра способствуют выполнению поручений президента России по модернизации и технологическому развитию экономики страны», — отметил Якушев в своем поздравлении.

В пресс-службе полпредства отметили, что Якушев также пожелал сотрудникам центра реализации планов, а также новых разработок и открытий. Их труд является важной составляющей в настоящее время, отметил он.

В день рождения центра в Миассе с рабочим визитом находится глава региона Алексей Текслер. Он примет участие в юбилейных мероприятиях ГРЦ имени Макеева.