В Челябинской области возник дефицит ряда антибиотиков. О том, что пропали препараты с амоксициллином 16 декабря сообщила читательница URA.RU.
«Врач выписала шесть разных названий с одинаковым действующим веществом. Пытались найти антибиотики в пяти аптеках, ни одного лекарства не было в наличии. Единственное, что нашли — самый дешевый препарат с амоксициллином и клавулановой кислотой», — уточнила URA.RU Ольга.
URA.RU просмотрело сайты популярных аптек. Так, в Apteka.ru антибиотиков с амоксициллином в наличии нет. Из ста филиалов аптеки «Живика» препарат есть только на 15 адресах. На сайте «Государственной аптеки» представлены два варианта лекарства, притом одного из них в наличии осталось шесть упаковок. На эту же проблему жалуются в Магнитогорске.
«В аптеках Магнитогорска нет антибиотиков в суспензии для детей. Рецепты выписывают, а лекарств нет», — написала Наталья в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте».
URA.RU обратилось за комментарием в АО «Государственный аптечный склад». Там пообещали прокомментировать ситуацию позже.
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