Мэр пермского города пожаловался на чиновников, которые заставляют его врать

Сотрудники пермского министерства заставляют мэра Осы врать жителям

Из-за дебатов с министерством возникают задержки с ответами жителям, заявил Григорьев Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Глава Осинского городского округа в Пермском крае Алексей Григорьев заявил, что сотрудники регионального минсвязи при работе с порталом «Управляем вместе» часто просят муниципалитеты врать жителям. Об этом он заявил главе министерства Петру Шиловских на заседании совета глав муниципалитетов 20 декабря. Трансляция заседания проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте».

«Когда мы работаем с вашими специалистами, Петр Александрович, нас просто заставляют иногда врать», — заявил Григорьев. Он привел в пример ситуацию с берегоукреплением в Осе. Работы начнутся в 2023 году, но специалисты министерства, по его словам, говорят, что такой срок их не устраивает и надо «писать раньше».

Из-за таких дискуссий возникают задержки по ответам жителям на портале «Управляем вместе». «А если они вас заставят написать, что вы уже не выполняете свои обязанности, тоже напишете? Врать никому не надо, это не наша линия поведения», — парировал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он предложил Григорьеву обсудить эту проблему с министром лично и прекратил дискуссию.