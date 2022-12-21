Белый дом послал сигнал Путину через Зеленского

21 декабря 2022 в 11:31 Размер текста - 17 +

Зеленский выступит на заседании конгресса США Фото: Ксения Сальникова © URA.RU Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон и его выступление перед конгрессом США являются сигналом для президента России Владимира Путина. Об этом Белый дом сообщил в своем заявлении для прессы, опубликованном на официальном сайте. «Таким образом, речь не идет об отправке сообщения конкретной политической партии. Речь идет о том, чтобы отправить сообщение Путину и отправить сообщение миру о том, что Америка будет рядом с Украиной столько, сколько потребуется», — говорится в сообщении. Однако Белый дом отметил, что не хочет идти на прямую конфронтацию с Москвой. Ранее URA.RU сообщало, что Зеленский впервые с начала спецоперации прилетит в Вашингтон. Ожидается, что на выступлении в конгрессе он запросит очередной пакет помощи.

Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон и его выступление перед конгрессом США являются сигналом для президента России Владимира Путина. Об этом Белый дом сообщил в своем заявлении для прессы, опубликованном на официальном сайте. «Таким образом, речь не идет об отправке сообщения конкретной политической партии. Речь идет о том, чтобы отправить сообщение Путину и отправить сообщение миру о том, что Америка будет рядом с Украиной столько, сколько потребуется», — говорится в сообщении. Однако Белый дом отметил, что не хочет идти на прямую конфронтацию с Москвой. Ранее URA.RU сообщало, что Зеленский впервые с начала спецоперации прилетит в Вашингтон. Ожидается, что на выступлении в конгрессе он запросит очередной пакет помощи.