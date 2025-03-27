27 марта 2025

Зеленский назвал россиян динозаврами

Зеленский назвал россиян динозаврами и отказался от диалога с Путиным
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский в очередной раз меняет свое мнение
Зеленский в очередной раз меняет свое мнение Фото:

Россияне — динозавры, которые хотят съесть Украину. Такое заявление сделал киевский президент Владимир Зеленский

«Они динозавры. Понимаете, они просто хотят нас съесть… Нельзя просто: слушай, а давай поговорим. Мне не о чем просто с ним [Путиным — прим. URA.RU] говорить», — сказал Зеленский на пресс-конференции. 

Ранее Зеленский утверждал, что Украина не является объектом для переговоров между РФ и США. Так он пытался подчеркнуть свою позицию независимости.

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Россияне — динозавры, которые хотят съесть Украину. Такое заявление сделал киевский президент Владимир Зеленский.  «Они динозавры. Понимаете, они просто хотят нас съесть… Нельзя просто: слушай, а давай поговорим. Мне не о чем просто с ним [Путиным — прим. URA.RU] говорить», — сказал Зеленский на пресс-конференции.  Ранее Зеленский утверждал, что Украина не является объектом для переговоров между РФ и США. Так он пытался подчеркнуть свою позицию независимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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