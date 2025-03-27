Зеленский назвал россиян динозаврами

Зеленский в очередной раз меняет свое мнение
Россияне — динозавры, которые хотят съесть Украину. Такое заявление сделал киевский президент Владимир Зеленский.
«Они динозавры. Понимаете, они просто хотят нас съесть… Нельзя просто: слушай, а давай поговорим. Мне не о чем просто с ним [Путиным — прим. URA.RU] говорить», — сказал Зеленский на пресс-конференции.
Ранее Зеленский утверждал, что Украина не является объектом для переговоров между РФ и США. Так он пытался подчеркнуть свою позицию независимости.
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