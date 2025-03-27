Путин раскрыл, чего хочет Трамп

Президент США Дональд Трамп искренне хочет завершения украинского конфликта. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
«Трамп искренне хочет завершения украинского конфликта. Россия за решение конфликта мирными средствами, но при условии устранения первопричин, отметил президент», — цитирует ТАСС Путина.
Президент добавил, что Россия хочет обеспечить свою безопасность на длительную историческую перспективу. Он так же рассказал, что РФ готова работать по украинскому урегулированию с Европой, однако, страна не намерена допускать ошибок, основанных на доверии к так называемым западным партнерам.
Трамп ранее выразил желание встретиться с Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования украинского конфликта, подчеркнув необходимость его скорейшего завершения. Это заявление было сделано в контексте подготовки к новому стратегическому курсу в отношениях между США и Россией, что подтверждает общую заинтересованность обеих сторон в мирном решении конфликта.
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