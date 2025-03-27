Bild: истребители НАТО подняли в воздух для перехвата российского самолета

Истребители НАТО были отправлены в воздух для перехвата российского самолета Ил-20М, который был замечен к востоку от острова Рюген в Балтийском море. Об этом пишет газета Bild.
«В четверг, примерно в 09:30 по местному времени (11:30 по московскому времени), с авиабазы в Лаге, расположенной на территории Мекленбург-Передней Померании на севере Германии, были подняты в воздух два истребителя Eurofighter ВВС ФРГ. Отмечается, что действия были предприняты с целью обеспечения безопасности воздушного пространства альянса», — уточняют в газете.
По данным немецких властей, самолет Ил-20М летел с отключенными транспондерами, что обычно используется для идентификации воздушного судна. Кроме того, российский самолет не устанавливал радиосвязь.
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