27 марта 2025

Bild: истребители НАТО подняли в воздух для перехвата российского самолета

© Служба новостей «URA.RU»
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Несколько истребителей отправились на перехват
Несколько истребителей отправились на перехват Фото:

Истребители НАТО были отправлены в воздух для перехвата российского самолета Ил-20М, который был замечен к востоку от острова Рюген в Балтийском море. Об этом пишет газета Bild.

«В четверг, примерно в 09:30 по местному времени (11:30 по московскому времени), с авиабазы в Лаге, расположенной на территории Мекленбург-Передней Померании на севере Германии, были подняты в воздух два истребителя Eurofighter ВВС ФРГ. Отмечается, что действия были предприняты с целью обеспечения безопасности воздушного пространства альянса», — уточняют в газете.

По данным немецких властей, самолет Ил-20М летел с отключенными транспондерами, что обычно используется для идентификации воздушного судна. Кроме того, российский самолет не устанавливал радиосвязь.

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Истребители НАТО были отправлены в воздух для перехвата российского самолета Ил-20М, который был замечен к востоку от острова Рюген в Балтийском море. Об этом пишет газета Bild. «В четверг, примерно в 09:30 по местному времени (11:30 по московскому времени), с авиабазы в Лаге, расположенной на территории Мекленбург-Передней Померании на севере Германии, были подняты в воздух два истребителя Eurofighter ВВС ФРГ. Отмечается, что действия были предприняты с целью обеспечения безопасности воздушного пространства альянса», — уточняют в газете. По данным немецких властей, самолет Ил-20М летел с отключенными транспондерами, что обычно используется для идентификации воздушного судна. Кроме того, российский самолет не устанавливал радиосвязь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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