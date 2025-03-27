«Я сменил профессию»: SHAMAN обещал и сдержал свое слово. Видео

Певец SHAMAN: я сменил профессию
© Служба новостей «URA.RU»
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SHAMAN стал учителем
SHAMAN стал учителем Фото:

Певец SHAMAN (наст. имя Ярослав Дронов) сменил профессию. Но переживать не стоит, артист продолжить радовать публику своими хитами. Смена деятельности произошла всего на час — певец в родной школе вт Новомосковске провел урок музыки. В разговоре с URA.RU исполнитель рассказал, почему решился на такой шаг.

«Я как-то предложил и пообещал проводить в разных городах уроки музыки, посвященные современным патриотическим песням. И мне кажется, очень правильным начать эту традицию со школы, где я когда-то учился, в моем родном Новомосковске. Сегодня на один час я сменил профессию артиста на учителя, и это позволило мне взглянуть на свою музыку под другим углом. Очень необычный и интересный опыт. Надеюсь, график концертов позволит проводить такие уроки чаще и сделать это доброй традицией», — рассказал Ярослав.

Встречали в родной гимназии №13 артиста тепло и радушно. Вместе с Ярославом урок музыки провела почетный работник общего образования РФ Вера Федоровна Власова. Именно в этом кабинете исполнитель в свое время постигал азы музыкальной теории.

Тема музыкального урока была посвящена совранной патриотической музыке — тому, чем и занимается заслуженный артист России последние годы. Вместе с учителем и ребятами Ярослав разобрал свои хиты «Встанем», «Я русский» и «Моя Россия». К слову, это уже не первая подобная поездка артиста.

«Пробный подход к такому формату я сделал во время сибирского тура. Тогда мы заезжали в Детскую школу искусств в Железногорске, встречались с учениками и семьями бойцов СВО и говорили о патриотической песне. Но там это больше была творческая встреча, чем урок», — резюмировал певец.

Сразу после уроков SHAMAN отправился на саундчек перед концертом в Новомосковске. В родном городе артист дал два концерта 26 и 27 марта.

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Певец SHAMAN (наст. имя Ярослав Дронов) сменил профессию. Но переживать не стоит, артист продолжить радовать публику своими хитами. Смена деятельности произошла всего на час — певец в родной школе вт Новомосковске провел урок музыки. В разговоре с URA.RU исполнитель рассказал, почему решился на такой шаг. Встречали в родной гимназии №13 артиста тепло и радушно. Вместе с Ярославом урок музыки провела почетный работник общего образования РФ Вера Федоровна Власова. Именно в этом кабинете исполнитель в свое время постигал азы музыкальной теории. Тема музыкального урока была посвящена совранной патриотической музыке — тому, чем и занимается заслуженный артист России последние годы. Вместе с учителем и ребятами Ярослав разобрал свои хиты «Встанем», «Я русский» и «Моя Россия». К слову, это уже не первая подобная поездка артиста. «Пробный подход к такому формату я сделал во время сибирского тура. Тогда мы заезжали в Детскую школу искусств в Железногорске, встречались с учениками и семьями бойцов СВО и говорили о патриотической песне. Но там это больше была творческая встреча, чем урок», — резюмировал певец. Сразу после уроков SHAMAN отправился на саундчек перед концертом в Новомосковске. В родном городе артист дал два концерта 26 и 27 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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