Президент России Владимир Путин посетил атомный подводный крейсер «Архангельск» в Мурманске. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Президент осмотрел центральный командный пост крейсера, каюту размещения экипажа и места хранения вооружения, а также пообщался с личным составом. На борту Владимира Путина сопровождали помощник президента Алексей Дюмин и главнокомандующий Военно-Морским Флотом Александр Моисеев. Пояснения давал командир корабля Александр Гладков», — говорится на сайте Кремля.
Подлодка была сделана по проекту 885М «Ясень-М», который является новейшей многоцелевой атомной подводным крейсером 4-го поколения. «Архангельск» был включен в состав Военно-Морского Флота России 27 декабря 2024-го и является носителем всех типов морского ракетного оружия.
Ранее URA.RU писало о спуске на воду атомной подлодки «Пермь». Разрешение дал лично президент РФ Владимир Путин. Крейсер также является часть проекта «Ясень-М».
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