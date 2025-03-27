27 марта 2025

Появились кадры посещения Путина подводной лодки «Архангельск» в Мурманске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин шел в сопровождении командира подлодки
Владимир Путин шел в сопровождении командира подлодки Фото:

Президент России Владимир Путин посетил атомный подводный крейсер «Архангельск» в Мурманске. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент осмотрел центральный командный пост крейсера, каюту размещения экипажа и места хранения вооружения, а также пообщался с личным составом. На борту Владимира Путина сопровождали помощник президента Алексей Дюмин и главнокомандующий Военно-Морским Флотом Александр Моисеев. Пояснения давал командир корабля Александр Гладков», — говорится на сайте Кремля.

Подлодка была сделана по проекту 885М «Ясень-М», который является новейшей многоцелевой атомной подводным крейсером 4-го поколения. «Архангельск» был включен в состав Военно-Морского Флота России 27 декабря 2024-го и является носителем всех типов морского ракетного оружия.

Ранее URA.RU писало о спуске на воду атомной подлодки «Пермь». Разрешение дал лично президент РФ Владимир Путин. Крейсер также является часть проекта «Ясень-М».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин посетил атомный подводный крейсер «Архангельск» в Мурманске. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. «Президент осмотрел центральный командный пост крейсера, каюту размещения экипажа и места хранения вооружения, а также пообщался с личным составом. На борту Владимира Путина сопровождали помощник президента Алексей Дюмин и главнокомандующий Военно-Морским Флотом Александр Моисеев. Пояснения давал командир корабля Александр Гладков», — говорится на сайте Кремля. Подлодка была сделана по проекту 885М «Ясень-М», который является новейшей многоцелевой атомной подводным крейсером 4-го поколения. «Архангельск» был включен в состав Военно-Морского Флота России 27 декабря 2024-го и является носителем всех типов морского ракетного оружия. Ранее URA.RU писало о спуске на воду атомной подлодки «Пермь». Разрешение дал лично президент РФ Владимир Путин. Крейсер также является часть проекта «Ясень-М».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...