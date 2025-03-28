Путин назначил генерал-майора морской пехоты Гудкова замкомандира ВМФ

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Путин поставил генерал-майору Гудкову новые задачи по развитию ВМФ РФ
Путин поставил генерал-майору Гудкову новые задачи по развитию ВМФ РФ Фото:

Президент России Владимир Путин объяснил назначение генерал-майора Михаила Гудкова заместителем командующего Военно-морскими силами РФ. Перед новым военным руководителем Гудковым стоит задача реорганизации морской пехоты. Об этом российский лидер заявил журналистам кремлевского пула во время общения с моряками атомного подводного крейсера «Архангельск».

«Мною принято решение повысить ваш уровень ответственности. Вы назначаетесь замкомандующего морскими силами. В зону вашей ответственности будет входить задача руководства всей морской пехоты ВМФ и всеми ракетными, артиллерийскими береговыми войсками. Кроме того Генштабом утверждена программа реорганизация морской пехоты и мы постепенно будем создавать из бригад — дивизии», — говорится в обращении Путина к Гудкову, в котором он объясняет свое решение перевести на другую работу командира 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Видео с этим заявлением президента РФ опубликовал кремлевский пул. 

Президент отметил, что морская пехота сражается отлично и этот опыт нужно тиражировать. Он также пожелал успехов Гудкову на новой должности и отметил, что не сомневается, что «у него все сложится».

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Президент России Владимир Путин объяснил назначение генерал-майора Михаила Гудкова заместителем командующего Военно-морскими силами РФ. Перед новым военным руководителем Гудковым стоит задача реорганизации морской пехоты. Об этом российский лидер заявил журналистам кремлевского пула во время общения с моряками атомного подводного крейсера «Архангельск». «Мною принято решение повысить ваш уровень ответственности. Вы назначаетесь замкомандующего морскими силами. В зону вашей ответственности будет входить задача руководства всей морской пехоты ВМФ и всеми ракетными, артиллерийскими береговыми войсками. Кроме того Генштабом утверждена программа реорганизация морской пехоты и мы постепенно будем создавать из бригад — дивизии», — говорится в обращении Путина к Гудкову, в котором он объясняет свое решение перевести на другую работу командира 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Видео с этим заявлением президента РФ опубликовал кремлевский пул.  Президент отметил, что морская пехота сражается отлично и этот опыт нужно тиражировать. Он также пожелал успехов Гудкову на новой должности и отметил, что не сомневается, что «у него все сложится».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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