В «Уралвагонзаводе» рассказали, какими будут танки будущего

УВЗ: российские танки в будущем станут модульными и беспилотными
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Танки получат более развитую активную защиту
Танки получат более развитую активную защиту Фото:

В будущем российские танки будут обладать модульной структурой, усиленной многоуровневой защитой и способностью действовать без экипажа. Об этом рассказал член совета директоров «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») Игорь Мешков.

«Потребность в такой боевой машине не исчезнет. Поэтому танк будущего должен сохранить свои основные качества: это маневренная проходимая машина на гусеничном ходу с возможностью оснащения мощным пушечным вооружением, с поворотной башней и с самой сильной защитой среди бронетехники», — передает слова Мешкова РИА Новости.

Также он указал на увеличивающиеся вызовы для боевых машин из-за развития средств поражения, предсказывая усиление агрессивной среды для танков в будущих конфликтах. В ответ на это танки получат эшелонированную защиту, включая пассивную и активную броню, комплексы активной защиты и системы радиоэлектронной борьбы.

По его словам, в российских танках, в отличие от продукции других стран, уже внедрена начальная версия данной системы защиты. Мешков считает, что ее смогут усилить за счет использования новых материалов.

Ранее URA.RU писало о возможной смене названия для боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Игорь Мешков тогда заявлял, что причиной стали американские корни наименования этой модели.

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В будущем российские танки будут обладать модульной структурой, усиленной многоуровневой защитой и способностью действовать без экипажа. Об этом рассказал член совета директоров «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») Игорь Мешков. «Потребность в такой боевой машине не исчезнет. Поэтому танк будущего должен сохранить свои основные качества: это маневренная проходимая машина на гусеничном ходу с возможностью оснащения мощным пушечным вооружением, с поворотной башней и с самой сильной защитой среди бронетехники», — передает слова Мешкова РИА Новости. Также он указал на увеличивающиеся вызовы для боевых машин из-за развития средств поражения, предсказывая усиление агрессивной среды для танков в будущих конфликтах. В ответ на это танки получат эшелонированную защиту, включая пассивную и активную броню, комплексы активной защиты и системы радиоэлектронной борьбы. По его словам, в российских танках, в отличие от продукции других стран, уже внедрена начальная версия данной системы защиты. Мешков считает, что ее смогут усилить за счет использования новых материалов. Ранее URA.RU писало о возможной смене названия для боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Игорь Мешков тогда заявлял, что причиной стали американские корни наименования этой модели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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