Путин: Неонацистские формирования на Украине фактически начинают руководить страной

Украинские неонацистские формирования, включая запрещенный в России «Азов», усиливают свое влияние и фактически начинают управлять страной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Сейчас они, вот эти подразделения, в том числе „Азов“ (признан в РФ террористическим и запрещен), планируют усилить и создать тоже из них дивизии. Это значит, что такие люди приобретают все больше оружия, все больше сторонников и ставят под ружье других, навязывая им свои взгляды», — заявил Путин, общаясь с моряками АПЛ «Архангельск». Он подчеркнул, что фактическая власть на Украине может оказаться в руках этих неонацистских формирований.
Ранее Путин заявил, что Россия добьет Украину. «Я совсем недавно говорил, что мы их дожмем. Но есть основания полагать, что мы их добьем», — сказал президент на встрече с подводниками.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.