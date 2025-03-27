Подполье сообщает о массовом заходе судов НАТО в порт Одессы

В Заводской гавани Одессы замечен крупный военный катер НАТО, развернутый в сторону востока, а во второй половине дня были замечены суда, массово заходящие в порт. Об этом сообщает координатор подполья Сергей Лебедев.
«Боевики ВСУ явно что-то затеваютПорт остается их главными воротами для западной помощи, и такие скопления техники и судов не могут не настораживать», — отметил Лебедев, передает МК.
В последнее время порт Одессы стал местом активных военных действий. Ранее был зафиксирован удар ракеты по судну ВСУ, перевозившему военный груз.
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