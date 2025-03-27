27 марта 2025

Подполье сообщает о массовом заходе судов НАТО в порт Одессы

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Порт Одессы стал местом притяжения судов НАТО
Порт Одессы стал местом притяжения судов НАТО Фото:

В Заводской гавани Одессы замечен крупный военный катер НАТО, развернутый в сторону востока, а во второй половине дня были замечены суда, массово заходящие в порт. Об этом сообщает координатор подполья Сергей Лебедев.

«Боевики ВСУ явно что-то затеваютПорт остается их главными воротами для западной помощи, и такие скопления техники и судов не могут не настораживать», — отметил Лебедев, передает МК. 

В последнее время порт Одессы стал местом активных военных действий. Ранее был зафиксирован удар ракеты по судну ВСУ, перевозившему военный груз. 

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В Заводской гавани Одессы замечен крупный военный катер НАТО, развернутый в сторону востока, а во второй половине дня были замечены суда, массово заходящие в порт. Об этом сообщает координатор подполья Сергей Лебедев. «Боевики ВСУ явно что-то затеваютПорт остается их главными воротами для западной помощи, и такие скопления техники и судов не могут не настораживать», — отметил Лебедев, передает МК.  В последнее время порт Одессы стал местом активных военных действий. Ранее был зафиксирован удар ракеты по судну ВСУ, перевозившему военный груз. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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