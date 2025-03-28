Суд вернул Ивановский завод тяжелого станкостроения бывшим владельцам

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Суд отклонил апелляцию Генпрокуратуры
Суд отклонил апелляцию Генпрокуратуры Фото:

Второй арбитражный апелляционный суд утвердил решение о возвращении АО «Ивановский завод тяжелого станкостроения» (ИЗТС) его бывшим владельцам. Предприятие было изъято у частных собственников по иску Генпрокуратуры, но суд первой инстанции в январе постановил вернуть предприятие законным владельцам.

«Первая инстанция утвердила поворот в январе, рассмотрев иск частных собственников предприятия, у которых оно было изъято весной 2024 года. Генпрокуратура пыталась оспорить это решение в апелляции», — передает РБК.

История Ивановского завода тяжелого станкостроения (ИЗТС) схожа с ситуацией на машиностроительном заводе им. Дзержинского, где после банкротства была проведена продажа дебиторской задолженности. В случае с ИЗТС, предприятие также пережило период нестабильности, когда было изъято у частных собственников, что привело к судебным разбирательствам и возвращению его по решению суда.

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Второй арбитражный апелляционный суд утвердил решение о возвращении АО «Ивановский завод тяжелого станкостроения» (ИЗТС) его бывшим владельцам. Предприятие было изъято у частных собственников по иску Генпрокуратуры, но суд первой инстанции в январе постановил вернуть предприятие законным владельцам. «Первая инстанция утвердила поворот в январе, рассмотрев иск частных собственников предприятия, у которых оно было изъято весной 2024 года. Генпрокуратура пыталась оспорить это решение в апелляции», — передает РБК. История Ивановского завода тяжелого станкостроения (ИЗТС) схожа с ситуацией на машиностроительном заводе им. Дзержинского, где после банкротства была проведена продажа дебиторской задолженности. В случае с ИЗТС, предприятие также пережило период нестабильности, когда было изъято у частных собственников, что привело к судебным разбирательствам и возвращению его по решению суда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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