Украина не будет доверять американскому президенту Дональду Трампу, если США начнут обсуждать смягчение антироссийских санкций без должного реагирования на «нарушения» со стороны Москвы. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
«Если Россия нарушает договоренности, а Америка эффективно на это отвечает, мы все доверяем США и их президенту. Но если нарушения остаются без последствий, а вместо этого идет речь об ослаблении санкций, то вопрос уже не в доверии, а в том, как действовать дальше», — заявил Зеленский во время пресс-конференции, транслировавшейся украинскими телеканалами.
После переговоров в Джидде Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня, касающееся российских объектов энергетики, что также было принято Москвой. Однако 21 марта Киев атаковал станцию «Суджа», вызвав серьезный пожар и нарушив поставки газа в ЕС. Этот удар украинских сил показывает недостаточность соблюдения соглашения Киева о прекращении огня с президентом США Дональдом Трампом, что вызывает сомнения в возможности дальнейших договоренностей с Украиной, учитывая, что в 2022 году она уже заявляла о невозможности полного контроля над действиями нацбатальонов.
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