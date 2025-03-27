27 марта 2025

Канада собралась кардинально изменить экономическую стратегию из-за действий США

Карни: эпоха прежних отношений Канады с США закончилась
© Служба новостей «URA.RU»
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Канада импортозаместит американские товары
Канада импортозаместит американские товары Фото:

В Канаде объявили о планах по кардинальному изменению экономической стратегии в ответ на протекционистские меры Соединенных Штатов. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Канады Марк Карни заявил.

«Наши традиционные торговые связи с США больше не могут служить нам таким же опорным пунктом, как прежде. Мы планируем создать полностью канадскую производственную сеть для автомобильной промышленности, включая производство всех необходимых компонентов, стали, алюминия и критически значимых минералов. Эпоха прежних отношений между Канадой и США подошла к концу.», — сказал Карни.

Он также подчеркнул, что правительство Канады намерено снизить экономическую зависимость от США и переориентировать торговлю на другие мировые регионы. Премьер-министр сообщил, что уже начат процесс организации независимых цепочек поставок внутри страны.

Решение премьер-министра Канады Марка Карни о радикальном изменении экономической стратегии страны следует после его заявления о досрочных выборах, вызванных необходимостью укрепления экономики и решения торговых споров с США. Это свидетельствует о желании правительства не только сократить экономическую зависимость от США, но и укрепить внутреннюю экономическую мощь Канады.

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В Канаде объявили о планах по кардинальному изменению экономической стратегии в ответ на протекционистские меры Соединенных Штатов. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Канады Марк Карни заявил. «Наши традиционные торговые связи с США больше не могут служить нам таким же опорным пунктом, как прежде. Мы планируем создать полностью канадскую производственную сеть для автомобильной промышленности, включая производство всех необходимых компонентов, стали, алюминия и критически значимых минералов. Эпоха прежних отношений между Канадой и США подошла к концу.», — сказал Карни. Он также подчеркнул, что правительство Канады намерено снизить экономическую зависимость от США и переориентировать торговлю на другие мировые регионы. Премьер-министр сообщил, что уже начат процесс организации независимых цепочек поставок внутри страны. Решение премьер-министра Канады Марка Карни о радикальном изменении экономической стратегии страны следует после его заявления о досрочных выборах, вызванных необходимостью укрепления экономики и решения торговых споров с США. Это свидетельствует о желании правительства не только сократить экономическую зависимость от США, но и укрепить внутреннюю экономическую мощь Канады.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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