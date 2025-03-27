27 марта 2025

Шесть россиян, в том числе двое детей, погибли в аварии с батискафом в Египте

© Служба новостей «URA.RU»
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Батискаф затонул у берегов Египта
Батискаф затонул у берегов Египта Фото:

Шесть россиян, в том числе двое детей, погибли в результате аварии с туристическим батискафом «Синдбад» в Хургаде (Египет). Об этом сообщает Генконсульство России в Хургаде. 

«В результате сегодняшней аварии батискафа „Синдбад“ погибли шесть россиян, в том числе двое детей. На настоящий момент в больницах Хургады остаются семь российских граждан, включая пятерых несовершеннолетних. По словам врачей, их состояние не вызывает опасений», — говорится в сообщении. 

Авария батискафа «Синдбад» в Хургаде, произошедшая 27 марта, привела к гибели шести россиян, включая двух детей. По предварительной информации, на борту находилось 45 россиян, большинство из которых удалось спасти. Туристы прибыли в Хургаду через туроператора «Библио Глобус».

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Шесть россиян, в том числе двое детей, погибли в результате аварии с туристическим батискафом «Синдбад» в Хургаде (Египет). Об этом сообщает Генконсульство России в Хургаде.  «В результате сегодняшней аварии батискафа „Синдбад“ погибли шесть россиян, в том числе двое детей. На настоящий момент в больницах Хургады остаются семь российских граждан, включая пятерых несовершеннолетних. По словам врачей, их состояние не вызывает опасений», — говорится в сообщении.  Авария батискафа «Синдбад» в Хургаде, произошедшая 27 марта, привела к гибели шести россиян, включая двух детей. По предварительной информации, на борту находилось 45 россиян, большинство из которых удалось спасти. Туристы прибыли в Хургаду через туроператора «Библио Глобус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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