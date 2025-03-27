Шесть россиян, в том числе двое детей, погибли в аварии с батискафом в Египте

Шесть россиян, в том числе двое детей, погибли в результате аварии с туристическим батискафом «Синдбад» в Хургаде (Египет). Об этом сообщает Генконсульство России в Хургаде.
«В результате сегодняшней аварии батискафа „Синдбад“ погибли шесть россиян, в том числе двое детей. На настоящий момент в больницах Хургады остаются семь российских граждан, включая пятерых несовершеннолетних. По словам врачей, их состояние не вызывает опасений», — говорится в сообщении.
Авария батискафа «Синдбад» в Хургаде, произошедшая 27 марта, привела к гибели шести россиян, включая двух детей. По предварительной информации, на борту находилось 45 россиян, большинство из которых удалось спасти. Туристы прибыли в Хургаду через туроператора «Библио Глобус».
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