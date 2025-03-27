В Сумской области обостряется ситуация с боями из-за действий ВСУ в Курской области. По словам депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой, российские военные проникли под Сумы на максимально возможное расстояние. В ответ на это командование украинской армии приняло решение о переброске резервных подразделений для укрепления оборонительных позиций в регионе. Главное о спецоперации — в материале URA.RU.
Украина перебрасывает резервы в Сумскую область
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что армия перебрасывает свои резервы под Сумы из-за увеличения там интенсивности боевых действий. Главком лично посетил регион, после чего сделал заявление о необходимости дополнительных поставок дронов и боеприпасов.
На данный момент в регионе не прекращаются ожесточенные бои, причем особенно напряженная ситуация складывается в районе Басовки. Здесь ВС РФ активизировали наступательные операции с целью перерезать коммуникационные линии украинских военных. Подобное затрудняет перемещение резервов ВСУ.
В суджанском интернате, куда ударили ВС Украины, находились местные, лишившиеся домов
ВСУ 1 февраля осуществили ракетный удар по зданию интерната в городе Суджа (Курская область). Ракеты были запущены с территории Сумской области. Согласно заявлению местного жителя, здание служило убежищем для мирных граждан, лишившихся своих домов. Другой местный житель сообщил, что в результате атаки погибли семь человек, их тела находятся под завалами и пока нет возможности вытащить их оттуда. Всего в интернате находились 100 человек.
На фоне этого Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте против командира 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных сил Украины Ростислава Карпуши. Следователи уточнили, что именно он приказал нанести удар.
ВСУ ищут пути, как пересечь границу с Россией
Командир одного из подразделений группировки «Север» с позывным Молот сообщил, что ситуация в Курской области находится под контролем, несмотря на попытки ВС Украины найти способы для пересечения границы России. Так, в короткие сроки удалось сформировать хорошо укомплектованную группировку, которая задействована в охране границы на курском направлении. По словам военного, которые передает Минобороны РФ, подразделения успешно справляются с возложенными на них задачами.
ВСУ подорвались на своих же минах под Суджей
В районе Викторовки недалеко от Суджи украинская армия при отступлении подорвалась на своих же минных полях. Сапер ВС РФ с позывным Пегас рассказал, что в результате инцидента пострадали как пехота, так и гусеничная техника с экипажем противника.
Атаки армии Украины по энергообъектам в России
Минобороны РФ сообщило, что ВС Украины попытались атаковать беспилотниками на Глебовское газохранилище в Крыму. Так, над территорией полуострова в районе мыса Тарханкут был сбит украинский ударный БПЛА самолетного типа. Целью атаки являлось наземное оборудование подземного хранилища газа.
Кроме того, ВСУ два раза, 26 и 27 марта, ударили по объекту ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». В результате удара беспилотников произошло отключение высоковольтной линии, из-за этого отсутствовало электроснабжение в Климовском районе. На следующий день последовал артиллерийский обстрел, в ходе которого была повреждена комплектная трансформаторная подстанция. Подобное также спровоцировало нарушения в подаче электроэнергии.
Названа дата прощания с погибшей в Белгородской области военкором Прокофьевой
Церемония прощания с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой, которая погибла в Белгородской области во время выполнения редакционного задания, пройдет 30 марта в Москве. Пресс-служба телеканала заявила, что церемония пройдет в траурном зале Троекуровского кладбища.
Журналистке было всего 35 лет. С ней был оператор Дмитрий Волков. Он получил ранения и сейчас подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
«Солнцепек» сжег опорный пункт ВСУ
На красноармейском направлении артиллеристы группировки «Центр» осуществили ночную атаку на опорный пункт ВС Украины. Для этого была задействована огнеметная система «Солнцепек». Ранее разведывательные подразделения выявили в этом районе скопление живой силы противника, передает «Пятый канал».
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