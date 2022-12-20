Источник: Куйвашев ушел на самоизоляцию перед приездом Путина в Свердловскую область

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев ушел на самоизоляцию перед возможным визитом в регион президента РФ Владимира Путина. Как сообщили URA.RU сразу несколько источников, до конца недели глава области отменил все публичные мероприятия и с 20 декабря находится на профилактическом карантине.
«Губернатор со вчерашнего дня ушел на изоляцию. На публике не появляется. Ждет [президента]», — поделился собеседник, близкий к правительству региона. По данным другого источника, Куйвашев также отменил вылет в Москву, где 22 декабря должен был участвовать в расширенном заседании Госсовета.
Косвенно на самоизоляцию Куйвашева указывает тот факт, что со вторника в запланированных мероприятиях вместо него, действительно, участвуют заместители. По данным URA.RU, на совещании с главами городов 20 декабря губернатора подменили Олег Чемезов и Алексей Шмыков. Вручение госнаград в тот же день также проводил Шмыков. А торжественный прием в честь Дня ФСБ вместо Куйвашева посетил Азат Салихов.
Официальных подтверждений, что глава региона ушел на самоизоляцию, пока нет. В пресс-службе губернатора заявили URA.RU, что не комментируют слухи.
Информация о возможном визите Владимира Путина в Свердловскую область появилась утром 20 декабря. Ожидается, что президент посетит один из городов региона 22 декабря. По неофициальным сведениям, российский лидер собирается посетить одно из оборонных предприятий.
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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев ушел на самоизоляцию перед возможным визитом в регион президента РФ Владимира Путина. Как сообщили URA.RU сразу несколько источников, до конца недели глава области отменил все публичные мероприятия и с 20 декабря находится на профилактическом карантине. «Губернатор со вчерашнего дня ушел на изоляцию. На публике не появляется. Ждет [президента]», — поделился собеседник, близкий к правительству региона. По данным другого источника, Куйвашев также отменил вылет в Москву, где 22 декабря должен был участвовать в расширенном заседании Госсовета. Косвенно на самоизоляцию Куйвашева указывает тот факт, что со вторника в запланированных мероприятиях вместо него, действительно, участвуют заместители. По данным URA.RU, на совещании с главами городов 20 декабря губернатора подменили Олег Чемезов и Алексей Шмыков. Вручение госнаград в тот же день также проводил Шмыков. А торжественный прием в честь Дня ФСБ вместо Куйвашева посетил Азат Салихов. Официальных подтверждений, что глава региона ушел на самоизоляцию, пока нет. В пресс-службе губернатора заявили URA.RU, что не комментируют слухи. Информация о возможном визите Владимира Путина в Свердловскую область появилась утром 20 декабря. Ожидается, что президент посетит один из городов региона 22 декабря. По неофициальным сведениям, российский лидер собирается посетить одно из оборонных предприятий.