Оборудование в Индию поставят за полтора года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Научно-производственное объединение «Радиотехнические системы» (НПО «РТС») из Челябинска увеличило защиту навигационного оборудования для Индии от неблагоприятных факторов, в том числе от плесени. Как URA.RU сообщил главный конструктор Андрей Михайлов, заключенный контракт на поставку стал крупнейшим в истории международной авиации.

«Требования индийских авиационных властей к аэронавигационному оборудованию даже жестче, чем стандарты Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Это связано с особенностями работы техники в стране», — пояснил URA.RU Михайлов.

Из-за частных отключений электроэнергии большую часть времени технике придется работать в автономном режиме. Оборудование будет функционировать в регионах с морским климатом. Данное ограничение также потребовало дополнительной защиты установок от появления грибка и прочего воздействия сил природы.

Обновление парка оборудования в Индии происходит впервые за 30 с лишним лет. В связи с этим челябинцы планируют продолжить участие в тендерах для поставок в аэропорты страны. Гендиректор НПО «РТС» Александр Долматов пояснил URA.RU, что по выигранному в марте тендеру разработчики провели заводские испытания и готовят к отправке первую из пяти партий создаваемых систем. Работа оборудования в аэропортах Индии, в частности, в седьмом в мире по напряженности обслуживания аэропорте Дели, увеличит конкурентные преимущества компании.

Системы создаются с помощью оборудования, приобретенного компанией за счет финучастия федерального и регионального фондов поддержки промышленности. Челябинская техника в значительной степени состоит из российских комплектующих. Программа импортозамещения реализуется российским правительством в ответ на введенные рядом стран экономические санкции.

Комплектующие навигационных систем большей частью произведены в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гендиректор Александр Долматов поблагодарил федеральный и региональный фонды поддержки промышленности за помощь с покупкой производственной техники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU