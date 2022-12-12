Первая партия оборудования отправится в Индию в декабре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Научно-производственное объединение «Радиотехнические системы» (НПО «РТС») из Челябинска поставит в 24 аэропорта Индии 34 комплекта инструментальной системы посадки ILS 734. Как сообщила пресс-служба регионального минпрома, первая партия в Дели отправится в декабре.

«Компания „РТС“ выиграла международный тендер на поставку инструментальной системы посадки ILS 734 в 24 аэропорта Индии. Продукцию произведут и отгрузят пятью условно равными партиями с декабря 2022 года по сентябрь 2023 года. До конца года после приемо-сдаточных испытаний с представителями индийской стороны планируется отгрузить первые семь комплектов, причем один из них для установки в столичном аэропорту Дели», — отметил минпром на своем сайте.

Контракт по итогам тендера, который челябинцы выиграли у конкурентов из Канады и Норвегии, заключен на 897 млн рублей. Оборудованием обеспечат аэропорты не только столицы Индии, но и городов Мумбаи, Бенгалуру и других.

«До сих пор в приоритете здесь было спецоборудование производства США, Испании, Франции и Южной Кореи. Наш контракт — насколько мне известно, пока единственный на поставку в Индию российского оборудования радиотехнического обеспечения полетов. Нам активно помогают областное правительство, региональные минпром и фонд развития промышленности», — отметил гендиректор НПО «РТС» Александр Долматов.

Для осмотра производства в Челябинск прибыла делегация заказчика под руководством Сарвана Сингха Шахи. Им выступила госкорпорация Airports Authority of India (AAI). Компания управляет 136 аэропортами Индии. Вице-губернатор Егор Ковальчук и глава минпрома Павел Рыжий рассказали партнерам, что у НПО «РТС» обширный опыт поставок в аэропорты России, стран СНГ, Азии и Латинской Америки. Кроме того, отметили в правительстве, регион регулярно снабжает аэропорты и другой техникой заводов «СпецАгрегат», «ГИРД», «Урал» и других.

«Радиотехнические системы» — не единственная компания, кто сотрудничает с индийской стороной. Осенью начались швартовые испытания радаров на авианосце «Викрант», поставленных челябинским предприятием АО НИИИТ-РК имени А.М. Брейгина.

Инструментальную систему установят в Дели, Мумбаи и других городах Индии Фото: пресс-служба минпрома Челябинской области

Индийская делегация прибыла в Челябинск для ознакомления с возможностями НПО «РТС» Фото: пресс-служба минпрома Челябинской области