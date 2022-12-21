Кабмин ФРГ: у Германии нет ПВО Patriot для Украины

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НАТО. Москва, военная техника, нато, патриот, nato, patriot, рсзо, поставка вооружения
В кабмине ФРГ отметили, что Германия не против будущих поставок Patriot Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У Германии нет систем противоракетной обороны Patriot для того, чтобы отправлять их Украине. Об этом заявил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт на брифинге в Берлине.

«В настоящее время у ФРГ нет доступных систем [Patriot] для отправки Киеву», — сообщил Хебештрайт. Его слова передает ТАСС. Представитель немецкого кабмина отметил, что Германия в целом не возражает против того, чтобы поставлять Украине Patriot, следуя примеру США.

Ранее американские СМИ, со ссылкой на источники, сообщали, что США поставят Украине Patriot уже на следующей неделе. В следующем пакете военной помощи Соединенные Штаты также намерены передать украинской стороне и наборы для переделки обычных боеприпасов в «умные» бомбы, отмечает RT. Однако официальных заявлений от американских властей по этому поводу не было.

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У Германии нет систем противоракетной обороны Patriot для того, чтобы отправлять их Украине. Об этом заявил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт на брифинге в Берлине. «В настоящее время у ФРГ нет доступных систем [Patriot] для отправки Киеву», — сообщил Хебештрайт. Его слова передает ТАСС. Представитель немецкого кабмина отметил, что Германия в целом не возражает против того, чтобы поставлять Украине Patriot, следуя примеру США. Ранее американские СМИ, со ссылкой на источники, сообщали, что США поставят Украине Patriot уже на следующей неделе. В следующем пакете военной помощи Соединенные Штаты также намерены передать украинской стороне и наборы для переделки обычных боеприпасов в «умные» бомбы, отмечает RT. Однако официальных заявлений от американских властей по этому поводу не было.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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