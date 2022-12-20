Губернатор ХМАО сокращает штат чиновников и запрещает подчиненным летать бизнес-классом

Количество доступных минут и объем интернет-траффика планируют сократить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова решила сократить штат окружного правительства на 100 человек и запретила пользоваться подчиненным перелетам в бизнес-классе. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте.

«Губернатор Югры Наталья Комарова подписала распоряжение о сокращении штатной численности чиновников региональных органов власти на 100 человек. А также отменила возможность для подчиненных летать в командировки бизнес-классом. Она сама обычно летает в экономе. Кроме того, госслужащие больше не будут пользоваться служебной мобильной связью. Все сэкономленные средства пойдут на другие нужды региональных властей», — сообщил инсайдер.

Директор департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Югры Александр Деменко подтвердил URA.RU эти решения. «Губернатором Югры Натальей Комаровой подписано распоряжение об организационно-штатных мероприятиях, а также о мероприятиях, направленных сокращение расходов на обеспечивающую деятельность, сопутствующую государственной службе. Это — отмена всех видов компенсаций на тарифы бизнес-классов — при организации командировок не будут компенсироваться расходы на перелеты и переезды бизнес-классом. По распоряжению Губернатора отменены расходы на компенсацию сотовой связи для госслужащих и ряд других мер. В их числе — сокращение длительно не замещаемых вакантных должностей. Высвобожденные средства будут перераспределены на более приоритетные направление деятельности», -заявил чиновник.

Ранее URA.RU сообщало, что с 1 января 2023 года весь автопарк подведомственных учреждений Югры будет объединен для централизованного транспортного обеспечения. Чиновники Ханты-Мансийского автономного округа с 2023 года будут пользоваться системой государственного такси. Это специальная служба вызова бесплатного служебного автотранспорта, которая работает через приложение для телефонов.