21 декабря 2022

Челябинский медик посмеялся над способом лечения кашля пивом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кашель. Челябинск, больной, грипп, простуда, болезнь, орви, кашель, туберкулез, чих
Облегчить кашель помогают влажный воздух, прогулки и дыхательная гимнастика Фото:

Заместитель главврача ГКБ №1 Челябинска Максим Угнивенко посмеялся над рецептом лечения кашля теплым пивом. Об этом медик сообщил в социальных сетях.

«Мне прислали рецепт лечения кашля пивом. Горячим пивом! Способ борьбы с болезнью, который мы заслужили. Есть опасность не рассчитать дозу, выпив несколько порций „коктейля“, что может привести к отравлению. Лечение же подогретым пивом — история сомнительная», — написал Угнивенко на своей странице «ВКонтакте».

Каждое заболевание сопровождается разным кашлем. Лающий кашель может быть признаком ларингита и трахеита, с мокротой желтого или зеленого цвета — бронхита и пневмонии. При плеврите случаются мелкие и частые кашлевые толчки, а бронхиальная астма сопровождается кашлем на фоне свистящего дыхания. Если кашель регулярно сопровождает прием пищи, он может быть симптомом грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.

Облегчить кашель помогают увлажнение воздуха в комнате, прогулки на свежем воздухе, дыхательная гимнастика и массаж с постукиваниями по спине. Притом без лечения кашель оставлять нельзя, а дозировку и лекарство должен назначать врач.

К врачу идти следует, когда:

  • кашель длится более трех-четырех недель;
  • приходит одышка или поверхностное дыхание;
  • в дыхании слышны свисты и хрипы;
  • случаются приступы удушья;
  • болит в грудной клетке, спине или боку;
  • отхаркивается кровь;
  • появляется ночной кашель;
  • кашель без признаков ОРВИ;
  • кашель сопровождается рвотой.

Будьте в курсе всех главных новостей Челябинской области - читайте канал Челябинск, который смог.

Заместитель главврача ГКБ №1 Челябинска Максим Угнивенко посмеялся над рецептом лечения кашля теплым пивом. Об этом медик сообщил в социальных сетях. «Мне прислали рецепт лечения кашля пивом. Горячим пивом! Способ борьбы с болезнью, который мы заслужили. Есть опасность не рассчитать дозу, выпив несколько порций „коктейля“, что может привести к отравлению. Лечение же подогретым пивом — история сомнительная», — написал Угнивенко на своей странице «ВКонтакте». Каждое заболевание сопровождается разным кашлем. Лающий кашель может быть признаком ларингита и трахеита, с мокротой желтого или зеленого цвета — бронхита и пневмонии. При плеврите случаются мелкие и частые кашлевые толчки, а бронхиальная астма сопровождается кашлем на фоне свистящего дыхания. Если кашель регулярно сопровождает прием пищи, он может быть симптомом грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Облегчить кашель помогают увлажнение воздуха в комнате, прогулки на свежем воздухе, дыхательная гимнастика и массаж с постукиваниями по спине. Притом без лечения кашель оставлять нельзя, а дозировку и лекарство должен назначать врач. К врачу идти следует, когда:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...