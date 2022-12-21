Челябинский медик посмеялся над способом лечения кашля пивом

Заместитель главврача ГКБ №1 Челябинска Максим Угнивенко посмеялся над рецептом лечения кашля теплым пивом. Об этом медик сообщил в социальных сетях.
«Мне прислали рецепт лечения кашля пивом. Горячим пивом! Способ борьбы с болезнью, который мы заслужили. Есть опасность не рассчитать дозу, выпив несколько порций „коктейля“, что может привести к отравлению. Лечение же подогретым пивом — история сомнительная», — написал Угнивенко на своей странице «ВКонтакте».
Каждое заболевание сопровождается разным кашлем. Лающий кашель может быть признаком ларингита и трахеита, с мокротой желтого или зеленого цвета — бронхита и пневмонии. При плеврите случаются мелкие и частые кашлевые толчки, а бронхиальная астма сопровождается кашлем на фоне свистящего дыхания. Если кашель регулярно сопровождает прием пищи, он может быть симптомом грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.
Облегчить кашель помогают увлажнение воздуха в комнате, прогулки на свежем воздухе, дыхательная гимнастика и массаж с постукиваниями по спине. Притом без лечения кашель оставлять нельзя, а дозировку и лекарство должен назначать врач.
К врачу идти следует, когда:
- кашель длится более трех-четырех недель;
- приходит одышка или поверхностное дыхание;
- в дыхании слышны свисты и хрипы;
- случаются приступы удушья;
- болит в грудной клетке, спине или боку;
- отхаркивается кровь;
- появляется ночной кашель;
- кашель без признаков ОРВИ;
- кашель сопровождается рвотой.
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