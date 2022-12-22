В Пермском крае назвали опасные из-за диких зверей трассы

За год в Пермском крае произошло 126 ДТП с участием диких зверей
Власти Пермского края перечислили самые опасные автомобильные трассы региона, где чаще всего происходят ДТП с участием животных. Минприроды Прикамья опубликовало список на своем сайте.
- Пермь-Березники (28-29 км, 61-128 км, Добрянский г. о.);
- Пермь-Екатеринбург (90-95 км, 104-135 км Кунгурский м. о. и Суксунский г. о.);
- М7 подъезд к Перми (387-408 км, Очерский г. о.);
- М7-Волга (350, 380-435 км, Нытвенский г. о.);
- Кукуштан-Чайковский (с 42 по 90 км, Пермский м.р.и Осинский г. о.);
- Кострома-Шарья-Киров-Пермь (913-927 км, Сивинский м. о.);
- Голдыри-Орда-Октябрьский (80-95 км, Октябрьский г. о.).
Всего за 2022 год произошло 126 аварий, в которых погибло 123 животных, в пяти случаях пострадали люди. За сбитых животных назначаются штрафы, самый высокий предъявляется за лося — 80 тыс. рублей.
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