22 декабря 2022

В ХМАО установили прожиточный минимум на 2023 год

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание правительства ХМАО. Ханты-Мансийск, правительство хмао, югра
Правительство Югры подтвердило федеральную норму Фото:

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа установило прожиточный минимум в Югре. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил первый заместитель директора департамента труда и занятости населения ХМАО Валерий Беспояско. Прожиточный минимум установили на уровне 19 649 рублей.

«Прожиточный минимум с 1 января 2023 года будет составлять: на душу населения — 19 649 рублей, для пожилых — 16 951 рубль, трудоспособного население — 21 417 рублей, детей — 19 680 рублей. Это федеральная норма, которую закрепили на региональном уровне», — сказал Беспояско.

Ранее URA.RU сообщало, что правительство ХМАО установило новые величины прожиточного минимума для жителей региона. Прожиточный минимум в регионе составит в среднем 18 625 рублей. Для трудоспособного населения устанавливается цифра в 20 302 рубля, для пенсионеров — 16067 рублей, а для детей устанавливается сумма в 18 654 рубля.

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Правительство Ханты-Мансийского автономного округа установило прожиточный минимум в Югре. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил первый заместитель директора департамента труда и занятости населения ХМАО Валерий Беспояско. Прожиточный минимум установили на уровне 19 649 рублей. «Прожиточный минимум с 1 января 2023 года будет составлять: на душу населения — 19 649 рублей, для пожилых — 16 951 рубль, трудоспособного население — 21 417 рублей, детей — 19 680 рублей. Это федеральная норма, которую закрепили на региональном уровне», — сказал Беспояско. Ранее URA.RU сообщало, что правительство ХМАО установило новые величины прожиточного минимума для жителей региона. Прожиточный минимум в регионе составит в среднем 18 625 рублей. Для трудоспособного населения устанавливается цифра в 20 302 рубля, для пенсионеров — 16067 рублей, а для детей устанавливается сумма в 18 654 рубля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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