В ХМАО установили прожиточный минимум на 2023 год

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа установило прожиточный минимум в Югре. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил первый заместитель директора департамента труда и занятости населения ХМАО Валерий Беспояско. Прожиточный минимум установили на уровне 19 649 рублей.
«Прожиточный минимум с 1 января 2023 года будет составлять: на душу населения — 19 649 рублей, для пожилых — 16 951 рубль, трудоспособного население — 21 417 рублей, детей — 19 680 рублей. Это федеральная норма, которую закрепили на региональном уровне», — сказал Беспояско.
Ранее URA.RU сообщало, что правительство ХМАО установило новые величины прожиточного минимума для жителей региона. Прожиточный минимум в регионе составит в среднем 18 625 рублей. Для трудоспособного населения устанавливается цифра в 20 302 рубля, для пенсионеров — 16067 рублей, а для детей устанавливается сумма в 18 654 рубля.
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