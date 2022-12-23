23 декабря 2022
22 декабря 2022

Спикер заксобрания ЯНАО исполнил мечты детей военнослужащих

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Сергей Ямкин подарил детям военнослужащих коньки и телескоп Фото:

Председатель Законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин подарил детям мобилизованных ямальцев коньки и телескоп. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Исполнил сразу две мечты: Степы и Ромы. Пообещали, что будут слушаться маму, пока их папа защищает страну, а в свободное время кататься на коньках и изучать звезды», — написал Сергей Ямкин.

Ранее URA.RU рассказало, что в рамках акции «Елка заботы» детей поздравил мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов. Юных земляков поздравила и глава Лабытнанги Марина Трескова.

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Председатель Законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин подарил детям мобилизованных ямальцев коньки и телескоп. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Исполнил сразу две мечты: Степы и Ромы. Пообещали, что будут слушаться маму, пока их папа защищает страну, а в свободное время кататься на коньках и изучать звезды», — написал Сергей Ямкин. Ранее URA.RU рассказало, что в рамках акции «Елка заботы» детей поздравил мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов. Юных земляков поздравила и глава Лабытнанги Марина Трескова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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