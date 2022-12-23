Спикер заксобрания ЯНАО исполнил мечты детей военнослужащих

Сергей Ямкин подарил детям военнослужащих коньки и телескоп
Председатель Законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин подарил детям мобилизованных ямальцев коньки и телескоп. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«Исполнил сразу две мечты: Степы и Ромы. Пообещали, что будут слушаться маму, пока их папа защищает страну, а в свободное время кататься на коньках и изучать звезды», — написал Сергей Ямкин.
Ранее URA.RU рассказало, что в рамках акции «Елка заботы» детей поздравил мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов. Юных земляков поздравила и глава Лабытнанги Марина Трескова.
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