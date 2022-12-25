Таксисты из ЯНАО рассказали, как из-за приложения теряют клиентов

Таксисты из ЯНАО отменяют заказы из-за обновления в приложении

26 декабря 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Таксисты в ЯНАО должны заплатить 6% от заказа, чтобы видеть конечную точку Фото: Анна Майорова © URA.RU Водители службы «Яндекс.Go» в Новом Уренгое (ЯНАО) рассказали агентству, что после обновления одноименного приложения они теряют клиентов. По словам собеседника агентства, они не видят конечной точки поездки, из-за этого вынуждены часто отменять заказ. «Приложение недавно обновилось и стало очень неудобным. Раньше было видно за сколько и куда я повезу клиента. А сейчас конечную точку видно только в случае принятия заказа. И если я не хочу ехать в то место, куда сделан заказ, то я просто отказываюсь от клиента и у меня падает рейтинг», — рассказал водитель такси. Он уточнил, что для того, чтобы видеть остановки и конечную точку они вынуждены заплатить 6% от стоимости заказа. «Для того, чтобы видеть конечную точку нужно заплатить „Яндексу“ 6% от стоимости заказа. Но мы и так платим 13%. Тогда мы и не заработаем ничего. Приходится отказывать клиентам», — подчеркнул собеседник. Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу «Яндекс.Go». На момент публикации ответ получен не был. Ранее жители Лабытнанги рассказали, что за условные 100 метров поездки водители просят около 150 рублей. А в Новом Уренгое водители службы «inDrive» не имея фиксированной стоимости поездки ориентируются на службу «Яндекс.Go».

Водители службы «Яндекс.Go» в Новом Уренгое (ЯНАО) рассказали агентству, что после обновления одноименного приложения они теряют клиентов. По словам собеседника агентства, они не видят конечной точки поездки, из-за этого вынуждены часто отменять заказ. «Приложение недавно обновилось и стало очень неудобным. Раньше было видно за сколько и куда я повезу клиента. А сейчас конечную точку видно только в случае принятия заказа. И если я не хочу ехать в то место, куда сделан заказ, то я просто отказываюсь от клиента и у меня падает рейтинг», — рассказал водитель такси. Он уточнил, что для того, чтобы видеть остановки и конечную точку они вынуждены заплатить 6% от стоимости заказа. «Для того, чтобы видеть конечную точку нужно заплатить „Яндексу“ 6% от стоимости заказа. Но мы и так платим 13%. Тогда мы и не заработаем ничего. Приходится отказывать клиентам», — подчеркнул собеседник. Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу «Яндекс.Go». На момент публикации ответ получен не был. Ранее жители Лабытнанги рассказали, что за условные 100 метров поездки водители просят около 150 рублей. А в Новом Уренгое водители службы «inDrive» не имея фиксированной стоимости поездки ориентируются на службу «Яндекс.Go».